Embarcaciones piratas, el peligro que los turistas desconocen

sábado, 15 de diciembre de 2018, 00:50 h (CET) España es un país con 8.000 kilómetros de costa que cuenta con un clima estupendo para disfrutar de las fabulosas playas y de los innumerables atractivos que ofrecen la gran multitud de pueblos y ciudades costeras. Es por estos motivos que muchos extranjeros se decantan por España cuando desean disfrutar del mar. Como explican desde Azul Excursiones, empresa de Mallorca dedicada a la realización de excursiones por mar, "el alquiler de barcos de recreo es un mercado en auge que en los últimos años ha atraído cada vez a más turistas que a pesar de que no pueden comprarse una embarcación propia, no quieren renunciar al placer de pasar unos días navegado".

Y es que, las cifras indican que durante el año 2017 el mercado del chárter náutico aumentó un 24’7% respecto al año anterior, siendo el mejor posicionado del sector en la actualidad en lugares como Mallorca, Ibiza, Tarragona y la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, y como en todo, este auge del sector ha motivado también el incremento de modernos ‘piratas’, es decir, personas que poseen una embarcación de recreo y que, a pesar de no cumplir con los requisitos legales necesarios, alquilan sus embarcaciones a turistas para sacarse un dinerillo extra.

Por eso, y para tranquilizar a sus posibles clientes, desde Azul Excursiones quieren poner en conocimiento de todos, cuáles son los requisitos legales que se deben cumplir: La embarcación ha de estar matriculada en la lista correspondiente a buques y embarcaciones de recreo con ánimo de lucro del Registro de Buques y Empresas Navieras, es decir, en la lista 7ª. El patrón o capitán habrá de tener el título adecuado para pilotar la embarcación en cuestión. Se deberá estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, y según la patronal, en la actualidad en las aguas de Mallorca los barcos piratas suponen ya el doble de los oficiales. La proliferación de webs de embarcaciones de recreo tiene mucho que ver con este problema, por ello desde la Asociación Nacional de Empresas Náuticas piden una solución que pase por un mayor control y la asignación de un número de registro.

