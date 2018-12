Aumenta la demanda de sistema de tapado y embotellado de calidad según Tedelta

Tedelta, empresa española líder del sector de tapado, desvela las claves del aumento de la demanda de sistemas de tapado y embotellado de máxima calidad El diseño de las botellas y los tapones ha ido cambiando con el paso del tiempo. No solamente ha evolucionado su diseño, también ha evolucionado el sistema en los últimos años. Aunque este aspecto técnico pueda pasar inadvertido para los consumidores y solo esté al alcance de los ojos especializados.

La incorporación de una máquina taponadora dentro de una línea de producción de envasado y embotellado no es una cuestión menor. Se trata de una pieza clave que ayuda a optimizar valiosos recursos de la empresa, como el tiempo de producción y los costes.

Para asegurar un ritmo de trabajo óptimo y unos estándares de calidad altos es necesario contar con maquinaria especializada, actualizada, y que responda con la tecnología más novedosa e innovadora a las necesidades específicas del producto que se tapa o embotella, así como de la planta que lleva a cabo el trabajo.

"Nuestro trabajo cada vez es más especializado. El mercado demanda muchos diseños diferentes de envases y tapones, y en ocasiones es necesario diseñar una taponadora específica para un envase y tapón concreto. Por otra parte, si atendemos al producto concreto que guarda cada envase, los requerimientos de tapado-embotellado son muy diferentes. No es lo mismo tapar un envase que contenga un producto alimenticio, que tapar un producto químico, o uno cosmético. Imagina un tapón específico para que los niños no puedan abrirlo, ya que ese envase estará presente en los hogares, y se deben prevenir accidentes. No solo se trata de diseñar un tapón o un envase, también se debe diseñar la máquina con un sistema específico que va a colocar ese nuevo tapón, y que va a hacerlo de manera segura y óptima para no afectar la línea de producción con sobrecostes",según Tedelta, empresa especialista en Sistemas de Tapado y Embotellado.

La industria es muy variada y abarca un amplio abanico de sectores, como aceites, vinos, productos químicos, productos de limpieza, cosméticos y un largo etcétera. Las demandas en las exigencias de seguridad junto con las nuevas propuestas de diseño y marketing hacen que los sistemas de tapado especiales sean cada vez más solicitados.

Empresas ya establecidas con una dilatada y contrastada experiencia en el sector como Tedelta, continúan creciendo con paso firme, ganando presencia en mercados internacionales y ampliando su gama de productos en base a la demanda de sus clientes y potenciales clientes. De este modo, cuenta con oficinas comerciales en diferentes países y expone en ferias referencia del sector, como Pack Expo en México y Chicago, Drinktec e Interpack en Alemania, Scanpack en Suecia, Andinapack en Colombia, etc.

Una empresa indicadora de un mercado que pisa con firmeza y continúa creciendo a un buen y fiable ritmo.