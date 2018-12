Alfa Inmobiliaria alcanza las 90 oficinas en México Comunicae

viernes, 14 de diciembre de 2018, 12:40 h (CET) En España cuenta con 130 agencias y está también presente en Costa Rica, Paraguay, Francia, Ecuador y Argentina La red Alfa Inmobiliaria ha alcanzado las 90 oficinas en México. Antes de que concluya el ejercicio prevé superar las 95 delegaciones franquiciadas. Con México, la compañía está ya presente en España, con 130 oficinas, Costa Rica (1), Paraguay (1), Francia (1), Ecuador (1) y Argentina (1).

Alfa Inmobiliaria abrió su primera oficina en México en 2006. Tras una prueba piloto de un año en la caribeña ciudad de Cancún, la compañía firmó un acuerdo de Máster Franquicia con la sociedad Inmo S del Caribe, encargada de desarrollar la red por todo el territorio mexicano.

En la actualidad, la red cuenta con franquicias localizadas en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, Morelos, Chiapas, Edo. de México, Hidalgo, Chihuahua, México D.F, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Veracruz etc.

En conjunto, la compañía cuenta actualmente con una bolsa inmobiliaria de más de 35.000 viviendas tanto en venta como en alquiler, distribuidas por toda la geografía nacional y en los 7 mercados internacionales en los que está presente.

Como responsable de una de las mayores redes de comercialización inmobiliaria españolas, ha afirmado Jesús Duque, vicepresidente de la compañía, "me atrevo a decir que en nuestro país conocemos a fondo este sector y que nuestros métodos de trabajo están triunfando también fuera de nuestras fronteras, el mercado inmobiliario español es uno de los más avanzados del mundo".

Los orígenes de Alfa Inmobiliaria se sitúan a principios de los 90, cuando un grupo de profesionales del sector inmobiliario se unió para desarrollar sistemas de trabajo conjunto de una red inmobiliaria, y así crearon sistemas de venta, captación, retribución para los comerciales, etc. Fruto de esta experiencia acumulada, se crea en 1996 Alfa Inmobiliaria, con el objetivo de crear una red inmobiliaria nacional. Un año después Alfa Inmobiliaria contaba con 100 agencias.

Actualmente, Alfa Inmobiliaria opera a través de más de 130 agencias franquiciadas en España, y 95 oficinas más a nivel internacional México (90), Costa Rica (1), Paraguay (1), Francia (1), Ecuador (1) y Argentina (1) - y más de 20 años en el sector, y está estructurada como una corporación de Servicios Inmobiliarios Integrales que ofrece a sus clientes una total garantía en las transacciones.

