HM Hospitales arranca su plan de trasformación digital invirtiendo 20 millones de euros entre 2019 y 2023

viernes, 14 de diciembre de 2018, 11:22 h (CET) HM Hospitales se propone el uso intensivo de las últimas tecnologías para ubicar al paciente en la centralidad de los procesos, empoderarlo y lograr una experiencia altamente satisfactoria HM Hospitales se encuentra inmerso en un proceso amplio de trasformación digital de todos sus procesos asistenciales y administrativos, mediante el uso de la última tecnología. Para ello HM Hospitales va a invertir 20 millones de euros en los próximos 5 años (2019-2023) con el objetivo principal de mejorar la eficiencia y la trasparencia en su relación con el paciente.

El consejero delegado de HM Hospitales, D. Alejandro Abarca Cidón, resalta la importancia de esta iniciativa de trasformación digital que recoge un reto esencial en el sector sanitario. “Históricamente en este sector tenemos una visión un tanto atrasada en la asunción de los retos que la imparable trasformación digital exige. Me refiero concretamente a la ausencia de adaptación respecto a la implantación de los procesos digitales y no tanto a la incorporación de tecnología sanitaria. Ya se ha demostrado el carácter irreversible de este proceso, que abre ante nosotros un sinfín de oportunidades y que nos van a ayudar a ofrecer servicios más precisos y ajustados a las necesidades de cada paciente”.

Con este fin HM Hospitales ha puesto en marcha el denominado ‘Plan de Trasformación Digital’ y cuyo principal sello característico consiste en potenciar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el estado de salud de los pacientes y ofrecer a los profesionales sanitarios las herramientas necesarias para una gestión proactiva del ciclo de vida de cada patología, que realmente permita avanzar en conceptos como la medicina predictiva y la personalizada.

Es en este punto en el que se pone de manifiesto la aparición de nuevas fuentes de información y de recopilación de datos que se recogen por diversos canales. “Para lograrlo hemos de saber leer e interpretar de forma certera la multitud de datos e información que Big Data nos ofrece. Con este objetivo pusimos en marcha en 2017 el Instituto de Investigación Sanitaria HM Hospitales (IIS-HM), constituido junto a la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad CEU San Pablo - en lo que es un ejemplo de cooperación público-privada - y que mediante el análisis masivo de datos biomédicos busca mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. De esta forma, cerramos el círculo de la salud iniciado en el siglo XVIII, ya que hasta la fecha los datos de los individuos han mejorado la salud de las poblaciones, y ahora avanzamos en conseguir que los datos de las poblaciones mejoren la salud del individuo”, asegura D. Alejandro Abarca Cidón.

Dicho objetivo sólo se consigue al implementar los nuevos canales de comunicación con los pacientes en el que las redes sociales y las nuevas herramientas de relación digital son esenciales. Del mismo modo, se está implementando nuevas plataformas web, más intuitivas y conectadas, una APP que facilita la relación entre la compañía y el paciente y que responde a sus necesidades de salud inmediata como la cita online, la elección de centros y profesionales, los tiempos de espera o la posibilidad de gestionar su historia clínica.

De esta forma, HM Hospitales se pone como objetivo convertirse en un agente proactivo de la salud de los pacientes y para ello pondrá en marcha nuevos servicios como la vídeo-consulta, que elimina los obstáculos y distancias y hace crecer la confianza con el profesional reforzando la relación entre el paciente y el hospital hasta el punto de convertirlo en el denominado ‘hospital líquido’. También se implementan nuevas plataformas web intuitivas e interconectadas y una relación más accesible con el usuario mediante las distintas redes sociales de la compañía. El análisis de eficiencia, la adaptación digital de todos los procesos asistenciales y la omnicanalidad constituyen los ejes principales del plan estratégico del Grupo.

Otra manera de ser un agente activo de la salud de los pacientes y que está recogida en el ‘Plan de Trasformación Digital’ hace referencia al término ‘omnicanalidad’, concepto indispensable para afrontar la trasformación digital y que busca mejorar la experiencia del paciente. “La omnicanalidad proporciona el seguimiento de todas las actividades del paciente en los diferentes canales. Los pacientes pueden encontrar un especialista en la web, solicitar una cita en la APP y complementar las pruebas por teléfono. La interconexión de todos los canales, incluye el seguimiento de la actividad en todos ellos, preservando el contexto de cada iteración y proporcionando al paciente la sensación de alcanzar sus objetivos rápidamente, dando como resultado una experiencia altamente satisfactoria”, señala Alberto Estirado, director de Trasformación Digital de HM Hospitales.

HM Hospitales es consciente de los retos que la trasformación digital supone para el sector sanitario y con ese planteamiento lleva años diseñando una estrategia disruptiva que cambie el modelo actual de relación entre el paciente, el cuidado de su salud y el hospital. “Hemos diseñado un plan estratégico para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos asistenciales, la relación con nuestros socios y la utilización de las últimas tecnologías para situar al paciente como centro de todos los procesos y su satisfacción como nuestro objetivo principal”, afirma Matías Hernández, director de Informática del Grupo.

HM Hospitales es el grupo hospitalario privado de referencia a nivel nacional que basa su oferta en la excelencia asistencial sumada a la investigación, la docencia, la constante innovación tecnológica y la publicación de resultados.

Dirigido por médicos y con capital 100% español, cuenta en la actualidad con más de 4.700 profesionales que concentran sus esfuerzos en ofrecer una medicina de calidad e innovadora centrada en el cuidado de la salud y el bienestar de sus pacientes y familiares.

HM Hospitales está formado por 40 centros asistenciales: 15 hospitales, 4 centros integrales de alta especialización en Oncología, Cardiología, Neurociencias y Fertilidad, además de 21 policlínicos. Todos ellos trabajan de manera coordinada para ofrecer una gestión integral de las necesidades y requerimientos de sus pacientes.

