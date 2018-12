Schneider Electric refuerza en la COP24 su compromiso de convertirse en emisor neutral de carbono para 2030

El Grupo presentó soluciones innovadoras para combatir el cambio climático en la conferencia de la ONU COP24, recién celebrada en Katowice (Polonia), que ha contado con la participación de expertos y líderes de Schneider Electric Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, está acelerando sus acciones para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En ocasión de la conferencia sobre cambio climático de la ONU COP24, recién celebrada en Katowice (Polonia) del 3 al 14 de diciembre, Schneider Electric reforzó su compromiso de convertirse en emisor neutral de carbono para 2030, usando soluciones que ayudarán a acelerar la transición hacia una economía baja en carbono.

En 2015, en la víspera del COP21, Schneider Electric anunció su plan de convertirse en emisor neutral de carbono para el 2030. Para la COP24, Schneider Electric ha intensificado sus objetivos y reforzado su compromiso de combatir el cambio climático, basándose en tres iniciativas complementarias:

Antes de 2020: cumplir los 21 nuevos compromisos del barómetro Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric para el período 2018-2020, describir una trayectoria específica basada en el supuesto de que la Tierra sobrepasará el límite de calentamiento de 2°C en 2050 y validarla a través de la iniciativa Science Based Targets, firmada por el Grupo en 2016.

Lograr que sus fábricas e instalaciones sean emisoras neutrales de carbono para el 2030 en un ecosistema industrial cohesionado, que incluya tanto a proveedores como a clientes. Para conseguirlo, el Grupo cuantificará las emisiones de carbono ahorradas por sus clientes gracias a sus soluciones EcoStruxure; cambiará a electricidad 100% renovable, el 100% de los embalajes serán reciclables o reutilizables y recuperará el 100% de sus desechos industriales; y duplicará su productividad energética en comparación con 2005.

A partir de hoy y hasta el 2050: reducir sus emisiones de carbono de alcance 1 y alcance 2 en más del 50% con respecto a 2015, en línea con los principios de la iniciativa Science Based Targets.

"La emergencia climática se está incrementando y están emergiendo nuevos actores para abordar el problema. El Acuerdo de París firmado hace tres años nos proporcionó más información sobre lo que está en riesgo. Ahora estamos en un punto de inflexión para limitar el calentamiento global a menos de 2°C por encima de los niveles preindustriales y, así, evitar un mayor desastre ecológico", ha asegurado Gilles Vermot Desroches, Sustainability Senior VP de Schneider Electric.

Un futuro sostenible gracias a la eficiencia energética

"Las decisiones que tomamos ahora son fundamentales para garantizar un mundo seguro y sostenible para todos, tanto en el presente como en el futuro. En Schneider Electric creemos que, actualmente, combinar la sostenibilidad y la innovación es posible tecnológicamente. La COP24 ha sido para nosotros una oportunidad de demostrar nuestra contribución a través de soluciones que realmente contribuyen a luchar contra el cambio climático y mostrar cómo podemos ayudar a cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas", ha afirmado Gilles Vermot Desroches.

Lo que es bueno para el clima, es bueno para la economía. Las soluciones de Schneider Electric ayudan a acelerar la transición hacia una economía baja en carbono ofreciendo numerosas oportunidades, desde el crecimiento sostenible hasta la creación de empleo, pasando por una salud pública mejorada, entre otros beneficios. Un gran número de proyectos de Schneider Electric llevados a cabo en Polonia lo demuestran:

Schneider Electric, en 2017, completó la actualización de la distribución eléctrica de la fábrica de cristal Saint Gobain en Dabrowa Górnicza. La sustitución y optimización de los transformadores, gracias a EcoStruxure Power Consulting Services, llevó a una reducción de las pérdidas de energía (OPEX) del 16% en 2018, además de un descenso del gasto de inversión del 30%.

Schneider Electric también equipó con sistemas de gestión de la energía de edificios, que redujeron significativamente el consumo de energía sin perjudicar el confort de los ocupantes, tanto el Centro de Congresos Internacionales de Katowice, en el que se llevó a cabo el COP24, como la Sala de conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca, en la que se celebró el concierto inaugural.

Abordando la pobreza energética y la emergencia climática

El acceso a la energía es un derecho humano fundamental. La lucha contra el cambio climático no será efectiva si no se tienen en cuenta las necesidades de los 2.3 mil millones de personas que tienen un acceso pobre a la energía. Ese es el motivo por el que Schneider Electric está promoviendo de forma activa el acceso universal a la energía sostenible. En los países desarrollados, esto implica combatir la pobreza energética, que sucede cuando una persona no puede calentar su hogar a un precio aceptable. En el COP24, la Fundación Schneider Electric, bajo la tutela de la Fundación de Francia, en colaboración con la organización de emprendeduría social Ashoka, continuó con su compromiso de afrontar la pobreza energética en Europa presentando una nueva convocatoria de proyectos para 2019.

El cambio climático es otro tema clave, ya que muchas personas ya se han visto forzadas a abandonar sus hogares debido a desastres naturales extremos. Esas situaciones exigen soluciones de acceso a la energía móviles, limpias, fiables y asequibles. En el COP24, Schneider Electric presentó su solución Villaya Emergency para un acceso a la energía más fácil en situaciones de emergencia. Esta solución de microgrid solar está lista para ser usada en cualquier situación gracias a un sistema que combina las tecnologías de Schneider Electric y la experiencia de startups innovadoras. La solución completa está instalada en un contenedor de envío estándar para un transporte o reubicación fáciles a cualquier parte del mundo.

Schneider Electric en el COP24

El COP24 reunió alrededor de 20.000 asistentes, entre líderes políticos y representantes de ONG, empresas y organizaciones científicas y de investigación de más de 190 países, que trabajaron para acelerar la implementación de soluciones para el 2020. Los expertos y responsables de Schneider Electric participaron en más de 13 eventos y mesas redondas, contando con las intervenciones de Jacek Lukaszewicz, Cluster President Poland, Czech Republic & Slovakia de Schneider Electric,; Gilles Vermot Desorches, Sustainability SVP de Schneider Electric; y Aurélie Jardin es Public Affairs & Partnerships Director de Schneider Electric.