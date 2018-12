Una Navidad diferente en familia en el Hotel del Juguete Comunicae

viernes, 14 de diciembre de 2018, 09:12 h (CET) Existe un lugar donde la Navidad se vive con especial ilusión, donde los juguetes cobran vida y donde los niños son los protagonistas, un Hotel especial para familias, donde los niños son los Reyes y donde aburrirse está prohibido. El Hotel del Juguete es el hotel preferido de peques y familias, una visita obligada en sus agendas, donde la Magia de la Navidad y de los Reyes Magos se vive y respira por todos sus rincones El Hotel del Juguete está preparado para pasar unas Navidades muy divertidas y diferentes en familia.

Situado en Ibi, en el corazón del Valle del Juguete, donde se fabrican la mayoría de juguetes que regalan a los niños Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, se convierte en un hotel de ensueño donde las familias viven experiencias inolvidables rodeados de momentos especiales y mágicos que les acompañan por muchos años.

El Hotel del Juguete es un Hotel temático donde todas sus habitaciones están dedicadas a un juguete o personaje infantil lo que hace que se vivan experiencias que únicamente es posible disfrutarlas en él. Barriguitas, Lego, Playmobil, Super Wings, Nenuco y muchas más son las habitaciones que se pueden encontrar en este divertido Hotel y por supuesto existen 3 habitaciones que destacan entre todas dedicadas a Sus Majestades los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar siendo las más demandadas en estas fechas. Frases como "me quiero quedar a vivir aquí", "es el hotel de mis sueños" y muchas más, retumban con fuerza a diario a la salida de los más pequeños.

En los alrededores del hotel se puede visitar el Museo del Juguete, el Museo de la Muñeca y parques infantiles públicos tematizados con muy diferentes escenarios como un barco pirata, una tartana gigante, un parque de Pocoyo, de los Reyes magos, etc.

Regalar Hotel del Juguete es regalar sentimientos, emociones, sonrisas y mucha diversión. Es perfecto para disfrutar en Navidad junto a toda la familia. Se puede escoger cualquier día para visitarlo, pero existen 3 que resaltan por su magia en Navidad haciendo que los corazones palpiten acelerados de la emoción. Uno de ellos es recibir el año nuevo con una bonita fiesta de Nochevieja pensada por y para los niños, con música en vivo, magia y entretenimiento para toda la familia, pasando por 2 días también muy especiales como son el día 4 de enero donde los niños tienen la oportunidad de entregar sus cartas a los pajes reales delante del único monumento de España dedicado a los Reyes Magos y por último la más especial de todas las noches que es la Noche de Reyes donde manteniendo las tradiciones populares los más pequeños reciben sus regalos de manos de los pajes reales subidos por escaleras a la terraza del hotel.

Cualquier excusa es buena para ir al Hotel del Juguete, cualquier día es perfecto para visitarlo, siendo muy recomendable para aquellas familias que buscan vivir momentos especiales e inolvidables todos juntos o para personas que quieren sorprender a seres queridos con un regalo muy diferente y que vaya directo al corazón. Difícil resistirse, entrando en su página web se puede escoger la habitación preferida de los peques y dejar que la ilusión y la felicidad hagan el resto para vivir unos días inolvidables en familia.

www.hoteldeljuguete.com

96 555 29 45

