Premio "Lo más dulce del año 2018" para Cruz Roja Bizkaia Comunicae

jueves, 13 de diciembre de 2018, 14:32 h (CET) Panaderías y Pastelerías Bizkarra y la Konpartsa Moskotarrak han realizado la entrega del premio "Lo más dulce del año" 2018 a Cruz Roja Bizkaia - Bizkaiko Gurutze Gorria Esta es la octava edición de un premio que pretende reconocer a quienes se han distinguido por endulzarnos el año con sus buenas acciones y/o simpáticas labores, que redundan en la felicidad de la sociedad bilbaína en general. "Una filosofía que encaja a la perfección con la magnífica labor humanitaria de Cruz Roja Bizkaia, tan arraigada entre nosotros y que no cesa en su esfuerzo por darnos buenos titulares" afirma José Mari Amantes, de Moskotarrak.

José Mari y Eduardo Bizkarra han sido los encargados de realizar la entrega de este entrañable reconocimiento en el Café Iruña, que se ha sumado a la celebración. El premio incluye una parte dulce, un turrón de Intxaursaltsa original de Bizkarra y elaborado en su obrador. Se acompaña de una figura de recuerdo para cuando el dulce se termine. Ambas piezas tienen la forma e imagen de la clásica baldosa de Bilbao. "Para nosotros Cruz Roja representa la Bizkaia social que queremos así que es una alegría darle este reconocimiento" ha señalado Eduardo Bizkarra. "Además, es un gusto hacerlo con uno de nuestros dulces navideños emblemáticos, en los que cada año ponemos ilusión y dedicación. Este que os entrego lo hemos elaborado con dosis extra".

En representación de Cruz Roja Bizkaia ha recogido el premio María González, directora de alianzas con empresas. Ha asistido acompañada de Manuel Calvo y Santiago Gimilio, coordinador y vicepresidente de Cruz Roja Bizkaia. "Cualquier reconocimiento es un aliciente para seguir trabajando cerca de las personas que más lo necesitan, y esta campaña de recogida de juguetes es especialmente gratificante ya que los destinatarios de nuestro trabajo son los niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Animamos a toda la ciudadanía a donar un juguete nuevo, ya que como dice el lema de nuestra campaña: sus derechos están en juego",apunta María González.

La reunión ha constituido un pequeño homenaje a toda la aportación que realiza Cruz Roja Bizkaia y también ha servido de altavoz a su campaña navideña de recogida de juguetes 'Sus derechos en juego'. En este sentido, tanto por parte de Moskotarrak como de Bizkarra se ha remarcado que "la noticia que nos gustaría leer estas Navidades es que ningún niño o niña se queda sin juguetes"..

La campaña 'Sus derechos en juego' es una campaña de recogida de juguete nuevo, no sexista y no bélico que comenzó a finales de noviembre y se prolongará hasta el próximo 4 de enero. Se plantea como reto recaudar 6.000 juguetes nuevos para niños y niñas que pertenecen a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Cuenta con el apoyo el Ayuntamiento de Bilbao, Athletic Club, Bilbao Basket, Lointek Gernika y más de 30 empresas colaboradoras. Todos los puntos de recogida de juguetes de toda Bizkaia se pueden consultar en la página web www.cruzrojabizkaia.org.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.