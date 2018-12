El evento de Final Fantasy XIV, Starlight Celebration, vuelve este mes Comunicae

jueves, 13 de diciembre de 2018, 14:35 h (CET) Los jugadores pueden ir preparando sus cuerdas vocales ya que podrán regalar una canción desde el 17 de diciembre hasta final de mes Cómo cada año, los Guerreros de la Luz de Eorzea se reúnen para celebrar las fiestas en el evento in-game conocido como Starlight Celebration. Las celebraciones comenzarán el día 17 de diciembre 12:00 AM PST y se prolongarán hasta el 31 de diciembre a las 6:59 AM.

Aquellos jugadores que hayan alcanzado el nivel 15 en Final Fantasy XIV: Online podrán disfrutar de una cadena de misiones de temática festiva y navideña. Para ello deberán dirigirse a la cuidad de Old Gridania y hablar con Amh Garanjy. Los aventureros que se embarquen en la misión “Not-so-silent Night” encontrar cantantes que estén dispuestos a formar parte del Coro Musical de Ishgardian, parte indispensable de las celebraciones invernales.

Como recompensa, los jugadores podrán obtener un atuendo del coro navideño y objetos como el árbol de Navidad Silver Starlight Sentinel, Starlight Donuts y el

muñeco de nieve Evercold Starlight Snowman entre otros.

Además, la nueva expansión Shadowbringers anunciada hace apenas unas semanas, incluirá multitud de nuevos contenidos cuando vea la luz en verano de

2019, incluyendo una nueva raza jugable, nuevas profesiones, nuevas áreas, ajustes para el Sistema de batalla y una variedad de contenidos nuevos para

batalla, creación y recolección.

Se desvelará más información sobre Shadowbringers en el Fan Festival de París (2 y 3 de febrero de 2019), así como en el de Tokio (23 y 24 de marzo de 2019). Todos los eventos Fan Festival se emitirán en directo y se podrán seguir de forma gratuita en el canal oficial de Twitch de FINAL FANTASY XIV:

https://www.twitch.tv/finalfantasyxiv.

Con más de catorce millones de jugadores en todo el mundo, FINAL FANTASY XIV sigue cumpliendo su promesa de llevar lo mejor de la experiencia FINAL FANTASY a los reinos en línea. El juego, que celebró hace poco su quinto aniversario, no deja de atraer a nuevos aventureros a su mundo, siempre en constante crecimiento.

