AleaSoft: Los precios negativos volvieron al mercado elÃ©ctrico alemÃ¡n durante el fin de semana

AleaSoft: Los precios negativos volvieron al mercado eléctrico alemán durante el fin de semana Comunicae

jueves, 13 de diciembre de 2018, 15:16 h (CET) Durante el pasado domingo se alcanzaron precios negativos en las horas de la madrugada y parte de la mañana en el mercado mayorista eléctrico en Alemania debido a una producción eólica récord. Mientras, en el resto de mercados europeos, excepto en Francia y los países nórdicos, los precios se mantuvieron relativamente altos. En la Península Ibérica, los vientos fuertes llegan hoy jueves, aunque la bajada del precio ha sido muy discreta El pasado domingo 9 de diciembre el mercado de electricidad EPEX SPOT de Alemania alcanzó precios negativos entre las 00:00 y las 10:00. Los precios descendieron hasta los -16,62 €/MWh entre las 6:00 y las 7:00, un precio tan bajo no se registraba desde el 21 de mayo de este año. La demanda de electricidad normalmente baja de un domingo se encontró con una producción eólica récord de más de 1 TWh el sábado, y de 887 GWh el domingo. Según datos de AleaSoft, la producción eólica del sábado sobrepasó en 100 GWh el registro más alto hasta la fecha restablecido el 3 de enero de este año, mientras que el valor del domingo se sitúa como la tercera producción eólica más alta de los registros históricos.

El mercado francés también experimentó una bajada importante del precio durante el fin de semana arrastrado por el mercado alemán al que está muy acoplado. Pero en este caso no se llegaron a registrar precios negativos. El precio más bajo alcanzado durante el fin de semana fue de 1,82 €/MWh durante la madrugada del domingo. Sin embargo, desde el miércoles, tanto el mercado francés como el alemán se han situado en la banda alta de precios de los mercados europeos, alrededor de los 70 €/MWh.

El resto de mercados europeos se han mantenido alrededor de los 60‑70 €/MWh en los últimos siete días, con la salvedad habitual del mercado Nord Pool de los países nórdicos que se ha mantenido en torno a los 50 €/MWh, y aunque desde el miércoles 12 ha saltado hasta los 60 €/MWh, ha sido el mercado con el precio más bajo de los principales mercados europeos.

Petróleo Brent

La estabilización del precio del petróleo Brent se confirma más cada día que pasa, y desde finales de noviembre el precio del futuro para febrero se ha mantenido por encima de los $59 por barril. Los acuerdos de los países productores de disminuir la producción a partir de enero podrían significar incrementos en el precio para el año 2019. Aunque una producción superior a la demanda esperada para el primer trimestre puede que haga comenzar el año con caídas en el precio.

Combustibles fósiles

Después de la caída de la semana pasada del 3,9% del precio del futuro de gas europeo TTF para enero, el precio está remontando esta semana por las previsiones de temperaturas por debajo de las típicas de esta estación en gran parte del continente. Si bien las reservas se consideran más que suficientes para cubrir el incremento de la demanda, la llegada de un frente frío siempre pone en alerta a los agentes de mercado y normalmente se refleja en incrementos en el precio. Por su lado, el precio del carbón europeo API2, continúa su tendencia al alza desde finales de noviembre, y sube un 1,6% esta semana, ayudado también por la recuperación del precio del gas.

Derechos de emisiones de CO2

El precio de los derechos de emisiones de dióxido de carbono llevaba tres semanas moviéndose en torno a los 20 €/t. Ayer, miércoles 13, se negoció por encima de los 21 € la tonelada de gas emitido, concretamente se liquidó en 21,47 € en el mercado EEX. La barrera de los 21 €/t en el precio de liquidación no se superaba desde el 8 de octubre.

De cara al futuro, las previsiones del precio de las emisiones están marcadas por la incertidumbre que acompaña a las negociaciones del Brexit. Si finalmente el Reino Unido abandona el mercado europeo de emisiones sin un acuerdo, el precio podría caer por un exceso de derechos disponibles.

España peninsular

Esta semana está marcada por la alta producción eólica en la Península Ibérica. Para hoy jueves 13 se ha previsto una producción de 280 GWh, lo que propició una tímida bajada en el precio del mercado ibérico para España, que se situó en 60,55 €/MWh, el precio más bajo entre los principales mercados europeos, con la excepción del Nord Pool. Aun así, una bajada muy limitada teniendo en cuenta la cantidad de producción eólica, pero hay que tener en cuenta que se exportará electricidad a Francia al límite de la capacidad de la interconexión durante varias horas. Con respecto a la semana pasada, las previsiones de AleaSoft apuntan a un incremento de la producción eólica del 61,6% para esta semana.

Para la semana próxima, del 17 de diciembre, las previsiones muestran una bajada de la temperatura de hasta 5°C, que quedaría unos 2°C por debajo de la temperatura habitual para esta época del año. Con esta caída de las temperaturas, las previsiones de demanda de AleaSoft para la semana próxima indican un incremento del 3,0% en el consumo de electricidad.

En cuanto a la producción solar, que incluye tanto la fotovoltaica como la termosolar, las previsiones de AleaSoft indican que, para la semana que viene, del 17 de diciembre, la producción se incremente un 54,1% respecto a la producción de esta semana, que en AleaSoft se estima que cierre con un 23,6% de producción menos que la semana anterior.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/precios-negativos-mercado-electrico-aleman-fin-semana/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Villa Jazmines & Moras abre sus puertas en Marbella Grupo TESCO cuenta por qué contratar a una empresa de limpieza para Navidad Select destaca porque la Costa del Sol es el mejor lugar para jugar al golf Tecnomagia Borras es el nuevo set de magia tecnológica Lékué presenta tres novedades para que las Navidades sean muy sabrosas