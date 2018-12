Factum estima un crecimiento del 10% en 2018 por la buena evolución de su negocio en España y México Comunicae

jueves, 13 de diciembre de 2018, 15:52 h (CET) La compañía española cerrará el actual ejercicio con unos ingresos que alcanzarán los 6,5 millones de € Factum, compañía española especializada en la implantación y administración de servicios y soluciones TIC, ha anticipado algunas cifras relativas a los resultados económicos correspondientes al actual ejercicio fiscal. Según sus previsiones, la facturación de le empresa en nuestro país alcanzará los 5.300.000 euros, cifra que supone un incremento del 6% con respecto al año anterior. En cuanto a su actividad en el mercado mexicano, donde está presente desde hace apenas un año, los datos son también positivos y se espera terminar 2018 con un crecimiento del 10% con respecto al año anterior y rondar una facturación de 1.200.000 euros. En total, el integrador español, con diez años de trayectoria en el mercado, cerrará el ejercicio con unos ingresos totales de 6.500.000 euros.

Como resume su director general, Iosu Arrizabalaga, “vamos a cerrar un gran año con un crecimiento de dos dígitos después de casi diez de actividad, lo que no es un reto sencillo en el actual contexto económico. Si bien el mercado español ha dado muestras de tener recorrido alcista, también es muy cierto que en nuestro caso se ha logrado un resultado muy importante en México, con varias operaciones que nos han permitido aumentar sensiblemente nuestra cifra de negocio en solo un ejercicio”.

Estos buenos resultados del debut de la compañía en el mercado Latinoamericano se han visto respaldados también por ambiciosos proyectos llevados a cabo en España, como el que ha supuesto la integración de tecnología de Veritas en una de las principales entidades cooperativas de crédito de nuestro país, que ha decidido confiar en la sólida experiencia de Factum en la implementación de proyectos tecnológicos al más alto nivel para sacarlo adelante con garantías de éxito.

De hecho, el firme compromiso que Factum mantiene con Veritas como proveedor de soluciones de seguridad desde que la firma volviese a ser plenamente operativa, se ha visto fortalecido este año con la consecución de la categoría Gold Partner de la firma tecnológica estadounidense.

En el ámbito sanitario Factum ha hecho posible que Ibermutuamur, entidad que aúna a multitud de mutuas provinciales y colabora con la Seguridad Social, agilice la relación del servicio de asistencia médico-paciente, implementando su solución de firma electrónica SealSign. Su uso ha permitido automatizar muchos trámites sanitarios, haciéndolos más ágiles y evitando además la potencial pérdida de documentación importante y sensible en caso de necesitarse su traslado.

Uno de los procesos en los que utilizar SealSign ha desencadenado una mejora más significativa, es en la firma de consentimientos informados por parte de los pacientes, antes de iniciar un tratamiento de riesgo.

Los mismos éxitos se han logrado en los proyectos relacionados con la firma segura, derivados del acuerdo que hace ahora un año suscribió la compañía con la unidad de ciberseguridad de Telefónica, Eleven Paths. En virtud del mismo, Factum ha desarrollado una plataforma de firma digital junto con el equipo de la citada división de Telefónica mediante la que contribuye a que la transformación digital llegue a todas las empresas españolas.

Gracias a su acuerdo con Eleven Paths, Factum ha establecido las bases de colaboración con una de las firmas punteras en ciberseguridad más capacitadas para impulsar su avance y evolución, estableciendo además con ella la vía más efectiva para comercializar su solución conjunta.

La rúbrica de este pacto que destaca el papel de Factum como partner de Telefónica en el ámbito de la ciberseguridad, puede interpretarse como el resultado de haber acumulado años de trabajo y experiencia en docenas de empresas, a las que Factum ha prestado servicios avanzados de integración, gestión y operación de sus infraestructuras TIC.

Como recuerda Iosu Arrizabalaba, “la capacidad de innovación y superación continua de nuestros más de 120 profesionales ha hecho posible que esta compañía se haya consolidado en apenas ocho años, y cuente en la actualidad con varias docenas de proyectos y clientes, a los que podemos prestar atención directa desde nuestras tres sedes en Madrid, Londres y Ciudad de Méjico".

Acerca de Factum

Factum es el integrador español de servicios y soluciones TIC para entornos de informática corporativa, cliente final y desarrollo de aplicaciones, con casi diez años de experiencia en áreas de ciberseguridad, soluciones IT, desarrollo a medida y consultoría de calidad. Sus más de 120 expertos en diferentes entornos, le permiten afrontar proyectos de envergadura en sectores estratégicos y sus tres delegaciones de Madrid, Barcelona y Sevilla, y cinco puntos de servicio, ofrecen cobertura completa a todo el territorio español. También cuenta con oficinas en Londres y Ciudad de Méjico.

