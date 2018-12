Select destaca porque la Costa del Sol es el mejor lugar para jugar al golf Comunicae

jueves, 13 de diciembre de 2018, 16:23 h (CET) Casi 365 días de luz, mucho turismo e historia. Cuando se trata de juegos de precisión no hay mejor lugar que la península ibérica. Si se trata de Golf, la Costa del Sol es la región indicada Buen clima y sol todo el año

Jugar al golf en la Costa del Sol es posible prácticamente durante todo el año. Esta zona cuenta con un gran número de campos, algunos de alto nivel y todo un arsenal de posibilidades para los amantes de este deporte. Incluso clubs y escuelas de golf donde se puede perfeccionar el conocimiento y la técnica en cualquier temporada del año.

Un alto porcentaje de jugadores de golf no se dedica a practicar de manera profesional, la mayoría solo lo hacen mientras están de vacaciones. Hay deportes que solo se practican un par de veces en la vida tal y como el salto en paracaídas, surf o snowboard. Es posible hacer lo mismo con el golf, es decir se puede probar un par de veces y luego decidir si se continua practicando o no.

Las características que hacen de la Costa del Sol, el lugar ideal para Jugar al Golf

Es cierto que los campos de golf en Málaga o Marbella tienen un encanto particular que atrae a centenares de jugadores año tras año, pero el golf es solo la punta del iceberg. La costa del Sol es mucho más que la Costa del Golf. Así, los jugadores que están de vacaciones, pueden practicar su deporte favorito y luego aprovechar todas las ventajas que ofrece la región.

Más allá del descanso y la relajación, Málaga, Marbella, Benalmádena, Fuengirola y Mijas, ofrecen playas, cuevas, senderos, plazas, museos, tiendas, bares y una lista larga de lugares y actividades que complementan cualquier plan de golf en la Costa del Sol.

¿Cuántos campos de golf hay en la Costa del Sol?

En la región existen más de cincuenta campos de golf. Algunos muy populares en ciudades como Benalmádena y Fuengirola, de gran tradición, a los que asisten los más veteranos o los que realmente son apasionados.

La importancia de vacacionar en un hotel integrado con su entorno

Si se trata de vacaciones y de golf, es tan importante el nivel de los campos como las características del hotel elegido para el hospedaje. Este, debe ubicarse en cerca del club elegido para jugar. Los hoteles de la Costa del Sol ofrecen la posibilidad de aprovechar el buen tiempo y las playas además de jugar al golf en los mejores campos de España.

