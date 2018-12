Antes de las preguntas hechas para control al Gobierno, había cuatro solicitudes de comparecencia del Presidente ante la Cámara.





Las solicitudes habían sido hechas por: Grupo Parlamentario Mixto y ERC, para informar de las iniciativas del Gobierno para encauzar aquellas soluciones políticas que permitan una solución democrática a las demandas de la sociedad catalana. Dos urgentes, de la Sra. Montserrat y 100 diputados, para que explique las directrices que el Gobierno ha impuesto a la Abogacía del Estado para la preparación del escrito de acusación en el proceso penal que se sigue contra presuntos autores del delito de rebelión, sedición y malversación por los hechos del 1-O en Cataluña; y para que explique los acuerdos entre la Unión Europea y el Reino Unido en el reciente Consejo Europeo extraordinario del BREXIT de 25/11/2018. La última, a petición propia y mal redactada, era del Presidente, para informar del Consejo Europeo extraordinario celebrado el 25 de noviembre para tratar el asunto del Brexit para informar con carácter previo del Consejo Europeo que se celebrará los días 13 y 14 de diciembre de 2018.





Pero Sánchez decidió atenderlas juntas. Admitido por la Mesa del Congreso, comenzó la sesión con un discurso con todo. Lectura. Afinidad con quienes le hicieron presidente. Reproches a la oposición. Consejo Europeo. Y Brexit.

Tras él, siguieron los Grupos Parlamentarios: Empezó Pablo Casado; sin papeles y, tras varios zurriagazos, sentenció: Su aventura se ha acabado. Me dijo que no me iba a gustar lo de Andalucía y al que no le ha gustado es a usted. Convoque elecciones antes de que sea tarde para su partido y para España. Siguió, con opinión-masaje, Podemos: Pablo Iglesias (Atentado en Francia, Brexit, Macron y déficit 3,5%. Gibraltar. España plurinacional) Lucía Martín (PP y C´s crispan. Presos, Torra y PGE). Alberto Garzón (Esta UE no es la del pacto social, sino liberal) y Gómez Reino (Brexit y pesca como cuestión de Estado). Después, Albert Rivera; a degüello: Momento delicado para la UE y España. Los artífices del Brexit son los nacionalistas, torras y rufianes. Pasará a la historia como el presidente que se alió con los que quieren romper España. Fue de excursión a Cuba mientras se ventilaba Europa. Usted paseaba con la dictadura cubana mientras en Europa se decidía sobre Gibraltar. Ponga urnas. 155 y Constitución. En vez de pensar en usted, en usted y en usted, piense en España. Baje del avión y pise Cataluña. Ha purgado a un Abogado del Estado. Déjese de mangoneos. Escuche a su partido. Esto no se arregla con cartas. Si dice que manda Policía y Guardia Civil a Cataluña, significa que acepta que allí no hay Estado de Derecho. Elecciones ya. Siguió Tardá advirtiendo: Allá usted con sus responsabilidades. Va a empezar el juicio que demuestra el fracaso de la política. Juicio de la vergüenza y será un desastre nacional. Estamos sufriendo, pero usted es presidente gracias a nosotros. Después, suaves o duros, siguieron los demás Grupos Parlamentarios.





Acabada la ronda, el Presidente usó su turno de réplica. Sin texto que leer, buscando entre papeles, trató de contestar: A Casado (No sea faltón. Cuando pide el 155, demuestra que no tiene proyecto nacional. Con Rajoy utilizaron el terrorismo para desgastar al gobierno. Está dando votos a Rivera y Abascal. Perdieron las elecciones y a mí me llama golpista) A Iglesias (Agradezco tono, pero la mayoría parlamentaria bloquea la Ley de Estabilidad) A Lucía Martín, Garzón y Gómez Reino (bla-bla-bla) A Rivera (El PSC, con alcaldes y concejales, aguanta en Cataluña. C’s, como primera fuerza política, qué ha hecho en Cataluña. El voto a C’s es inútil. Su propuesta no es echar al independentismo, es echarnos a nosotros en Cataluña, Andalucía y España. De 17 Decretos-Leyes, apoyaron 10 y se abstuvieron en 3. Apoyó a este gobierno sin enterarse. Casado se echa en manos de Vox y usted en manos de Casado. Después de lo de Andalucía, usted sólo puede movilizar a la España rancia y caduca). A Tardá (El pueblo catalán tiene muchas identidades. Violentaron el Estatut y tendrían que hacer autocrítica. Tuvieron mayoría parlamentaria pero no social. Renuncie a la unilateralidad y le creeré). A Aitor Esteban (Gobiernan en el País Vasco con nosotros). A Campuzano (Le pido que respeten la legalidad). A Baldoví, Bildu, UPN-Allí, Oramas, Foro Asturias y Quevedo (Bla-bla-bla)





Después, réplica de los Grupos. Primero Casado (No le tolero la indecencia de hablar de terrorismo ante Maria del Mar Blanco. No nos hemos aprovechado del terrorismo, lo hemos derrotado. Otegui ponía el foco en nuestros concejales y luego los mataba. 2 ministros dimitidos, 4 con problemas y 2 secretarias de Estado. Se lo han dicho Tardá y Campuzano, lo va a pagar ¿Lecciones de moralidad? ¿Pero usted se ha mirado al espejo?, ¿Cabe mayor indignidad que escupir a su ministro? Tenga dignidad, convoque elecciones y váyase. Miente, yo doy la mano a los inmigrantes pero no me la limpio como usted. Ponga orden en Cataluña y convoque elecciones, sino lo haremos nosotros). Siguió Iglesias; y se confundió, porque las réplicas se hacen al Presidente del Gobierno, y él, sintiéndose vicealgo, replicó a Casado, Rivera, Tardá, Esteban, Campuzano, Bildu y Baldoví. Para terminar indulgente: Señor Presidente, todos nos equivocamos. Nosotros hemos hecho nuestra parte, haga usted la suya. Después, continuó Rivera. Primero ridiculizando: Iglesias le ha rozado funciones, cuide de que mañana no le coja el helicóptero. Después advirtiendo serio: Lo de Cataluña no es broma, es un golpe de Estado. Si hay un muerto en Cataluña, usted será responsable. Le echaron de su partido por intentar pactar con los separatistas. Se va a cargar el partido. Usted necesita a Vox. Pasará a la historia como quien intentó limpiar la imagen de independentistas. Le espero en las urnas. A continuación, Tardá muy duro: Autodefensa democrática. Señor Rivera, nos ha acusado de golpistas. Es usted un fascista. Iglesias, te has equivocado de libro de Historia, Cambó no fue republicano. Sánchez, no puede permitir que Casado deforme, nuestro compañero no escupió. Qué hacer con los independentistas en un caso y con los no independentistas en otro. No nos obligue. Lucharemos. Libertad, amnistía y autodeterminación





Llegados a este punto, la presidenta Ana Pastor llamó al orden y mandó retirar del Diario de Sesiones lo agresivo: independentistas y fascistas.





Había avanzado la hora y seguía la réplica.

- ¿Se queda alguien al chau-chau? - preguntaron en la Tribuna de Prensa.





Asentimiento, apunte de teléfonos y salida. Comida en El Ateneo. Como conversación, Sesión de Control. Debilidad de Sánchez. Fortaleza de Casado y Rivera. Iglesias y comparsas. Tardá y Campuzano a lo suyo. Aitorestebaneo vasco de Aitor Esteban. Y cruce de mensajes con la Tribuna de Prensa: ¿Merece la pena entrar en TV-Congreso y ver cómo va eso?. No, Sánchez sólo ha insinuado el 155 de cara al PSOE. Luego dice que con el 75% de apoyo a un referéndum tomaría otra iniciativa. Ésa es su convicción. Será su final. Esperemos que, además, no se cargue al socialismo.





A los postres, mientras la Sesión 162 del Pleno acababa sin dar más de sí, la conversación era sobre la ex-secretaria de Instituciones Penitenciarias Gallizo, la vida carcelaria de Mario Conde y la potencia sexual de un preso motivo de conflicto entre señoras.