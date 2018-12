Así es la nueva Ley Hipotecaria Si no estás conforme con las condiciones firmadas podrás cambiarlas sin que la entidad te cobre ninguna comisión Redacción Siglo XXI

jueves, 13 de diciembre de 2018, 23:38 h (CET) Tras más de dos años de retraso, este martes la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado con el único voto en contra de Unidos Podemos y la abstención de ERC la nueva Ley Hipotecaria. La nueva norma será debatida en el Pleno del Congreso este mes de diciembre para después tener que ser ratificada por el senado. Tras pasar por estas dos cámaras será publicada en el BOE y un mes después entrará en vigor. La fecha aproximada de su entrada en funcionamiento podría ser marzo de 2019.

Desde iAhorro hemos recopilado y analizado los cambios que introducirá la nueva norma. ¿Cuáles son los puntos calientes de la nueva Ley? ¿Va a afectar la nueva norma en la oferta hipotecaria de 2019? Estas son algunas de las preguntas que hemos hecho al director de Hipotecas de iAhorro, Manuel Gonzalvez.

Así es la nueva Ley Hipotecaria ¿Con la nueva Ley se protege más al usuario? Sí, la nueva ley aprobada por la Comisión de Economía del Congreso protege más al cliente. En los puntos de ejecución hipotecaria y en los intereses de demora, el usuario contará con más tiempo antes de que el banco comience el procedimiento de desahucio. En este caso, el hipotecado contará con más meses para poder mejorar su situación financiera.

Que el cliente pueda disponer de su contrato diez días antes de firmarlo y que el notario le haga un cuestionario al futuro hipotecado es muy importante. Desde iAhorro siempre informamos a los clientes y resolvemos todas sus dudas, por eso nos parece muy necesario y responsable estos puntos.

¿Cuáles son los puntos calientes de la nueva Ley? El nuevo reparto de los gatos hipotecarios y el cambio en los intereses de amortización, me parecen dos de los puntos más importantes de la norma. Así como que el cliente pueda subrogar y realizar la novación de su crédito sin ningún coste.

El tema de las vinculaciones abre un abanico muy importante para el tema de las aseguradoras que también beneficiará al cliente. La competencia en este mercado es buena y si una empresa rebaja sus precios es posible que le sigan las demás.

Uno de los puntos que se ha quedado en el tintero es la dación en pago. Finalmente, los clientes podrán pactar con el banco este punto a la hora de formalizar su contrato, pero no estará impuesto por Ley.

¿Va a afectar la nueva norma en la oferta hipotecaria de 2019? Estas novedades no van a parar la oferta hipotecaria de las entidades, que posiblemente las entidades revisarán a principios de año. El camino que creemos que seguirán es el de ofrecer hipotecas competitivas para captar a clientes que quieren financiar la adquisición de su vivienda. La oferta se diversificará, no todos los bancos mejorarán o mantendrán sus hipotecas, algunas se encarecerán y creemos que serán momentos en que la oferta sea muy diversa. Revisar el mayor número de opciones se hará todavía más importante.

Lo que estamos viendo desde el decreto ley sobre el IAJD que, si bien hay bancos que todavía no tienen definida su estrategia, hay otros que están aprovechando para lanzar ofertas en sus hipotecas muy competitivas. Ante este panorama es importante comparar y no quedarse con la primera opción, incluso asesorarse por alguien independiente puede traducirse mejoras en las condiciones de la hipoteca a contratar.

El ciclo hipotecario es bueno y la ley hipotecaria no parará a corto-medio plazo el lanzamiento de ofertas competitivas en este sector. En este caso, el tipo fijo puede ser más perjudicado que el tipo variable, después de que en los últimos meses varias entidades rebajaran sus tipos fijos siendo los más bajos de los últimos 10 años.

¿Cómo afecta la nueva Ley a los comparadores? La nueva Ley es una oportunidad para los comparadores hipotecarios como iAhorro.com. Tanto los futuros hipotecados como los que ya están pagando una hipoteca pueden beneficiarse del servicio de un comparador donde pueden encontrar toda la oferta hipotecaria, una información que es gratuita para el usuario.

Además, en iAhorro negocia cada hipoteca de forma individual porque cada usuario es distinto. iAhorro conoce las entidades y aprovechamos nuestra experiencia negociadora para conseguir las mejores condiciones para el usuario que contrata la hipoteca a través de nosotros. Esta ventaja se hará más valiosa tras la aprobación de la ley ya que la oferta se diversificará.

