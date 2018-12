Cinco claves para que las empresas de hoy seduzcan a los millennials Claves que deben tener en cuenta las empresas de hoy en día para conseguir captar y retener el talento joven Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 13 de diciembre de 2018, 23:36 h (CET) La generación Y o “Millennial” está compuesta en España por más de 8 millones de jóvenes de entre 18 y 34 años, nacidos al amparo de Internet y totalmente familiarizados con las nuevas tecnologías. Su entrada en el mundo laboral ha supuesto una completa revolución, que ha provocado un cambio estructural en la concepción del trabajo. Spaces ha identificado las 5 claves que deben tener en cuenta las empresas de hoy en día para conseguir captar y retener el talento millennial:

Conciliación: Una de los aspectos que más valoran los millennials a la hora de recibir una oferta laboral es la flexibilidad, tanto horaria como geográfica. Para los profesionales de hoy en día es muy importante contar con un equilibrio entre la vida laboral y personal. Para muchos profesionales el horario de oficina es inviable, se ha quedado anticuado. Para sacar el máximo provecho del trabajo flexible, los horarios se pueden adaptar para que empiecen y terminen más tarde, o viceversa. O bien que se olviden de los horarios y se centren en ofrecer resultados, que es lo que de verdad le importa a cualquier empresa. Además, a nivel geográfico, el tiempo que pierden en desplazamientos supone un tiempo que no pueden invertir en su vida personal. Es por ello que ofrecerles la posibilidad de usar espacios de trabajo flexible en momentos puntuales más cerca de sus domicilios o de la guardería, por ejemplo, para aquellos que tienen hijos, puede ser la diferencia que consiga retener este talento. Tecnología: El sector de la tecnología cuenta con algunas de las empresas más exitosas del momento. Estas empresas han creado productos y servicios que dan forma a nuestras vidas y se han beneficiado del crecimiento empresarial resultante. También han creado algunas de las oficinas más impresionantes del mundo para sus empleados, y son conocidos por sus apasionantes espacios de trabajo. Para los nuevos profesionales, que la empresa cuente con lo último en tecnología es imprescindible para maximizar su productividad. Son nativos digitales y están muy acostumbrados a integrar los avances tecnológicos en su día a día. Comunidad: Los trabajadores de hoy pasan casi más tiempo con compañeros de trabajo que con sus familias. Al trabajar rodeados de otras personas están configurando una red social muy importante en sus vidas, que puede influir en el desarrollo de la propia organización. Lo más importante de trabajar junto a otros profesionales es conseguir que nazca un sentimiento de comunidad que vaya mucho más lejos del que tiene una simple oficina. Este sentimiento consigue que los profesionales se sientan identificados con la marca, haciendo que cada logro de la empresa sea extensivo a cada uno de los que han aportado su granito de arena. Formación: El trabajador millennial sabe que el mundo avanza muy deprisa y no quiere quedarse atrás en ningún momento, por lo que necesita que la empresa cuente con buenos programas de formación que les ayuden a reforzar sus habilidades, así como a aprender nuevas capacidades. Estos planes de formación ayudan tanto al profesional a crecer como a la propia empresa, que podrá aprovechar la pericia que vayan adquiriendo a la hora de poner en marcha nuevos proyectos. Motivación y creatividad: Los tiempos han cambiado y hoy en día el pensamiento creativo es el mayor intangible para un profesional. La tecnología, la economía colaborativa y las redes sociales han provocado un cambio en la forma de relacionarse y, por extensión, en la forma de trabajar y aprender. Los jóvenes millennials, acostumbrados a la comunicación instantánea y la recepción de cantidades ingentes de información, necesitan entornos estimulantes y modernos. Necesitan un proyecto que realmente les motive y les haga sacar lo mejor de sí mismos, porque trabajar en un ambiente creativo estimula la mente, y una mente estimulada será la que cree las grandes ideas del futuro. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

