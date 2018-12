Cómo transformar y actualizar un piso con más de 40 años El parque de viviendas en España tiene una edad media de 45 años Redacción Siglo XXI

jueves, 13 de diciembre de 2018, 23:34 h (CET) Año nuevo… piso nuevo. Un buen propósito para comenzar el 2019 es lograr que nuestra vivienda sea perfecta y más si tenemos en cuenta que el parque de viviendas en España tiene una edad media de 45 años, según un estudio publicado por Idealista. Adaptar las nuevas tendencias deco, dar un lavado de cara al espacio y acabar con los muebles pasados de moda, puede hacer que nuestra antigua casa sea un entorno agradable y acogedor.



“Vivir en una casa que cuenta con más de cuatro décadas no es negativo, pero no cabe duda de que nos puede acarrear costes en reformas, derramas y gastos derivados de una mala eficiencia energética”, explica Corinna Vernet, country manager de Brico Privé. “Algo que simplemente podría solucionarse con pequeñas reformas que transformen instantáneamente nuestro hogar”, según señalan. Es por ello por lo que ofrecen cinco consejos fáciles para renovar y actualizar una vivienda:

¡Nunca subestimes el poder de un nuevo sofá! Este elemento clave de cualquier sala de estar puede renovar totalmente un espacio. Debes decantarte por algo atemporal, elegante pero también cómodo. No te limites a buscar sólo un sofá bonito, ya que, después de todo, pasamos mucho más tiempo descansando en él de lo que lo estaremos mirando. Piensa, además, en el espacio antes de comprarlo. También debemos apostar por una combinación de colores perdurables a través de los años y otros estilos de decoración.

Las puertas nuevas son un elemento que puede dar un nuevo aire a un espacio. Simplemente al reemplazar las puertas viejas por otras nuevas y frescas, puede hacer que una casa se vea contemporánea y moderna sin tener que hacer una gran reforma. ¿Por qué no cambiar las puertas con paneles de vidrio por puertas de madera? O simplemente renueva las cerraduras, una forma barata e instantánea de renovar la apariencia de una vivienda.

El poder de una nueva capa de pintura es algo asombroso. Ya decidas optar por un nuevo color o bien darle un lavado de cara al tono actual de las paredes de tu casa, es una manera simple de transformar instantáneamente un hogar sin acabar con tus ahorros. ¡No te darás cuenta de la diferencia hasta que hayas terminado y tu hogar se sienta más nuevo, fresco y brillante!

Otra forma sencilla de actualizar y transformar un espacio es aumentar la iluminación. Tan sólo con desechar los viejos accesorios de iluminación y reemplazarlos por otros podemos dar una nueva luz a nuestro hogar. Ya sea optar por nuevos focos, luces de pared llamativas o instalaciones de alógenos… estaremos dándole personalidad a una vivienda.

Transforma muebles y estancias con el único límite de imaginación. Aprovecha todas las posibilidades e inspiración que hoy día ofrecen las redes sociales. Navega por Instagram y Pinterest teniendo en cuenta que, aunque no seas un 'manitas', puedes hacer del bricolaje tu mayor aliado. Por ejemplo, la técnica de envejecido puede ser la mejor solución y el Chalk Paint tu mejor amigo. ¿No lo habías oído nunca? Se trata de una técnica rápida y muy sencilla que puede dar el toque mágico a tu nuevo hogar.

