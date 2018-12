El Sevilla acelera a tiempo para pasar a dieciseisavos

El Sevilla FC ha sellado este jueves su clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, gracias a su cómoda victoria en casa ante el Krasnodar ruso (3-0) durante la sexta y última jornada de la fase de grupos, y certificando con ello la primera posición.



Los pupilos de Pablo Machín, que mostraron solidez en cada aspecto del juego al calor de su afición, acabaron así con 12 puntos en lo más alto del grupo J; igualaron precisamente con el Krasnodar, aunque con mejor 'goal average' particular para los de Nervión (2-1 en la ida).



El partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán careció de tensión, pues el franco-tunecino Wissam Ben Yedder dejó todo visto para sentencia con un doblete en los primeros 10 minutos. Y eso que en las gradas había una sensación extraña, con protesta incluida, tras conocerse la posible venta del club a inversores extranjeros.



Rumores aparte, Ben Yedder inauguró el marcador en el primer acercamiento de peligro e hizo sonreír muy pronto a la afición local. El '9' sevillista acechó a los centrales del Krasnodar y ellos cedieron la pelota a su portero, que efectuó un mal despeje y sus compañeros se aturullaron con otro rebote hacia atrás.



El ariete franco-tunecino, que no estaba en fuera de juego ya que había recibido la pelota de un rival, enganchó de inmediato una semivolea con la zurda para batir al guardameta del conjunto ruso, un Stanislav Kritsyuk superado por la adversidad y por el ímpetu de un Sevilla que no quería sorpresas.



De inmediato, Sergi Gómez despejó hacia campo de los rusos y ese balón larguísimo se convirtió en una asistencia para que Ben Yedder corriera a la espalda de la defensa. Con su marcaje despistado, el franco-tunecino se quedó solo delante de Kritsyuk y marcó el 2-0 con un fuerte disparo raso.



Dicha ventaja templó los ánimos para toda la primera parte y además los hombres del Krasnodar no apretaron; sabían que ese resultado no les impedía clasificarse, siempre y cuando el Standard de Lieja no venciera por una abultada diferencia al Akhisar en el otro encuentro del grupo.



BANEGA SENTENCIA DE PENALTI

Tras el descanso, el argentino Éver Banega se encargó de ampliar la renta con el 3-0 desde el punto de penalti. Esa pena máxima la había cometido Cristian Ramírez, despejando con la mano y sobre la línea de gol un remate de cabeza del omnipresente Ben Yedder.



Roja para el defensa del Krasnodar y oportunidad aprovechada desde los 11 metros por Banega, que poco después de marchó ente aplausos para dejar su puesto a Ibrahim Amadou. Fue el momento de Machín para dosificar a su plantilla, que sigue con un calendario exigente en LaLiga Santander para su lucha por los puestos de honor.



Los nervionenses incluso ven en su horizonte cercano la eliminatoria de octavos de final en la Copa del Rey, frente al Athletic Club. Ahí estaban ya los pensamientos en un puro trámite contra el Krasnodar hasta el pitido final del árbitro, dejando sonrisas en una afición que volvió a quejarse por los asuntos de despachos.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA, 3 - KRASNODAR, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

SEVILLA: Vaclik; Carriço, Sergi Gómez, Mercado; Roque Mesa, Banega (Amadou, min. 69), Escudero, Vázquez, Promes; Ben Yedder (Jesús Navas, min. 72) y André Silva (Muriel, min. 77).



KRASNODAR: Kritsyuk; Martynovich, Fjóluson, Petrov, Ramírez; Kaboré, Gazinskiy, Pereyra (Stotski, min. 51); Claesson, Ignatyev (Cueva, min. 60) y Wanderson (Shishkin, min. 77).



--GOLES:

1-0, min. 5: Ben Yedder.

2-0, min. 10: Ben Yedder.

3-0, min. 48: Banega, de penalti.

--ÁRBITRO: Daniel Stefanski (POL). Amonestó con tarjeta amarilla a Promes (min. 40) y Banega (min. 64) por parte del Sevilla, y a Gazinskiy (min. 14) y Ramírez (min. 40) en el Krasnodar; y expulsó a Ramírez (min. 48) en el Krasnodar.



--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán, 34.414 espectadores.