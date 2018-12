Fujifilm SonoSite, líder en ecografía portátil, celebra 20 años mejorando la atención a los pacientes Comunicae

jueves, 13 de diciembre de 2018, 08:09 h (CET) Tanto en el campo de batalla como a pie de cama, estos equipos fiables y robustos, han marcado el comienzo de una nueva era, permitiendo a los médicos llevar la ecografía a cualquier paciente, en cualquier lugar y en cualquier momento Actualmente la ecografía portátil es muy conocida y sus beneficios para el point of care están más que demostrados, pero hace 20 años esto era algo impensable, todos los ecógrafos pesaban más de 100 kg, tardaban varios minutos en arrancar y eran bastante complicados de utilizar, hasta que Fujifilm SonoSite lanzó el ecógrafo SonoSite 180 que revolucionó la forma de ver la ecografía y supuso el inicio de los equipos ecográficos portátiles que permitían llevar la ecografía a cualquier lugar.

Este año, FujiFilm SonoSite celebra el XX aniversario del lanzamiento de este equipo, el primer ecógrafo en el punto de atención, inicialmente desarrollado para dar respuesta a la necesidad del departamento de defensa de los Estados Unidos. Por este motivo, se crearon unos pilares fundamentales que sigue manteniendo la compañía, como son su facilidad de uso, robustez, fiabilidad y foco en formación. La compañía siempre ha avanzado por un camino muy ligado a la innovación, al primer ecógrafo portátil le siguió el primer ecógrafo con formato laptop (Titan), el primero con formato horizontal (S-Series) que es el predecesor del actual SII el cual ha recibido premios al diseño, el primer ecógrafo táctil del mundo (Nanomaxx) se lanzó en 2009 y más actualmente, el primer ecógrafo Kiosk (X-porte) que ofrece más que ecografía. Además de otras patentes como son el software de aguja, los cables blindados para el transductor y la tecnología SonoAdapt que realiza los ajustes de imagen automáticamente.

Héctor Maraví, director de SonoSite Iberia agradeció de esta forma a los responsables: "El motivo del éxito y continuo crecimiento de la compañía está muy claro; siempre que desarrollamos una solución ecográfica para el punto de atención, escuchamos las necesidades reales de los profesionales sanitarios y diseñamos cada solución enfocándonos en ello. Queremos dar las gracias a estos profesionales, porque gracias a su aportación, FujiFilm SonoSite es líder en el sector de la ecografía en el punto de atención.”

Hoy en día, la empresa es la marca de ecografía portátil en el point of care que cuenta con mayor aceptación y consideración entre los médicos a nivel internacional, y está avalado por una tecnología innovadora a toda prueba con más de 100,000 ecógrafos portátiles instalados en todo el mundo.

Acerca de Fujifilm SonoSite

Fujifilm SonoSite, Inc. es pionero y líder a nivel mundial de la ecografía a pie de cama y en el punto de atención. Asimismo, es líder en el sector de la tecnología de micro-ultrasonido de ultra alta frecuencia. La compañía, cuya sede central se encuentra en las proximidades de Seattle, cuenta con una red de distribución mundial presente en más de 100 países. Los equipos portátiles y compactos de SonoSite están extendiendo el uso de la ecografía en todas las especialidades médicas, al llevar de manera rentable la ecografía de alto rendimiento al punto de atención del paciente.

