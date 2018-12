Los espectáculos infantiles cuestan un 64% menos que la media de las propuestas escénicas de nuestro país El precio medio es de 7,87 euros por entrada, muy por debajo de los 21,89 euros del resto de obras de teatro para adultos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 13 de diciembre de 2018, 00:01 h (CET) Durante la temporada 2017/18, según un informe realizado por Taquilla.com, el precio de los espectáculos infantiles fue de media de 7,87 euros, muy por debajo de los 21,89 euros de media que cuesta un espectáculo general en España, o lo que es lo mismo, un 64% menos por entrada. Una diferencia que se hace más notable en ciudades como A Coruña, Segovia, Melilla y las Isla Baleares que, con un precio medio de 5 euros por entrada, se han convertido en las provincias donde es más barato asistir a un espectáculo infantil. Mientras que las obras infantiles que se celebraron en Almería, Álava y Jaén, con un precio por entrada que rondó los 13 euros, fueron las que tuvieron un precio más elevado.







Una apuesta de ocio en auge Durante la temporada 2017/2018, el 16,2% de la totalidad de las funciones programadas en España han sido espectáculos especialmente dirigidos a niños, en total 8.993 funciones pertenecientes a 517 obras infantiles programas en el territorio nacional desde el 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018. Una labor divulgativa de la cultura entre los más jóvenes en la que han participado 281 teatros en nuestro país programando este tipo de espectáculos en su cartelera.



Madrid, con 182 obras en cartel, ha acumulado el 45% de todos los espectáculos para niños realizados durante la Temporada 2017/18, convirtiéndose así en la ciudad con mayor oferta infantil de toda España. En segundo lugar nos encontramos con Barcelona (17%), seguida de Valencia con un 8% del total de todos los eventos para niños celebrados la temporada pasada. Cabe destacar que las tres provincias de la Comunidad Valenciana, Valencia, Castellón y Alicante, se encuentran en el 3º, 5º y 6º puesto, respectivamente, dentro las regiones con mayor número de funciones infantiles.





Los teatros que más han apostado por los espectáculos infantiles en la temporada 2017/18 Valencia, con una cartelera formada por 65 obras, se ha erigido como una de las localidades con mayor oferta infantil de España en la temporada 2017/18. Un hecho que no hubiera sido posible sin el trabajo de sus teatros, como es el caso de la Sala Carolina que, con 19 obras para niños programadas la temporada pasada, se ha convertido en el teatro con más espectáculos infantiles en cartel en España. Seguido, muy de cerca, por dos espacios madrileños: los Teatros Luchana y la Sala Tarambana con una oferta de 18 y 13 propuestas infantiles diferentes, respectivamente. Es necesario destacar la gran actividad cultural de los teatros localizados en los municipios de la Comunidad de Madrid. Teatros como el Buero Vallejo de Alcorcón, el Teatro Real Carlos III de Aranjuez o el Auditorio Municipal de Boadilla del Monte han cerrado la temporada entre los 10 espacios escénicos con mayor oferta infantil en nuestro país.









Los espectáculos infantiles con más funciones

En esta ardua labor por sembrar el amor por el teatro entre los más pequeños de casa también destaca el Off de la Latina en Madrid. Y es que esta sala independiente ha albergado dos de las obras infantiles con más sesiones programadas en toda España: 1, 2, 3... ¡Magia!, con 197 funciones en un año y AbracaDania con 144. En cuanto a los espectáculos infatiles con más eventos programados no solo destacan la fuerte presencia de los show de magia familiar, sino también las versiones de cuentos de toda la vida como Los Tres Cerditos en el Teatro Karpas de Madrid, Peter Pan de la Compañía Complejo de Esquilo o La Isla del Tesoro del Estudio2 Manuel Galiana.







Mención especial merecen el Circo Raluy Legacy, el Circo Italiano y el Circo Inimitable que, con la friolera de casi unas 300 funciones a sus espaldas durante el año pasado, se han convertido en las entidades más prolíficas y que más han girado por toda España. Al igual que los populares Pica-Pica que, tras visitar casi una veintena de ciudades diferentes durante la temporada pasada, han sido la compañía infantil que más ha girado, seguidos muy de cerca por Canta Juegos - Grupo Golosina, CantaJuego - Grupo EnCanto y La Pandilla de Drilo.





La estacionalidad de las propuestas de ocio para niños

En lo que se refiere a la estacionalidad de este tipo de espectáculos, el informe también revela que el incremento en la oferta cultural infantil está estrechamente relacionada tanto con el calendario lectivo como con los periodos vacacionales de los niños. Una afirmación que se confirma con el hecho de que el 77% de todos los eventos infantiles celebrados en nuestro país se han realizado durante el fin de semana (sábado y domingo).







Una tendencia que se acentúa durante los fines de semana de Navidad y Semana Santa, siendo los periodos con mayor actividad de todo el año. Y es que podemos concluir que la oferta teatral para niños está fuertemente vinculada al calendario escolar, haciendo que el periodo de septiembre a mayo sea el que mayor oferta teatral acumule, mientras que de junio a agosto se pueda observar un fuerte descenso de actividad. Este hecho es más notable si comparamos las sesiones registradas durante el periodo estival y la Navidad: mientras que durante el mes de agosto se programaron 111 funciones infantiles en todo el territorio nacional, diciembre acumuló 1037 sesiones pertenecientes a 177 obras de teatro diferentes, multiplicando por 10 la oferta de agosto. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

