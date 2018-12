El regalo de Reyes que se agradece todo el año, la tarjeta regalo de U-Wellness Comunicae

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 16:55 h (CET) Barceló Hamilton Menorca ofrece la mejor forma de regalar bienestar y belleza en esta Navidad La llegada de las fiestas, como todos los años, supone también la llegada de la temporada que más quebraderos de cabeza da a quienes buscan el regalo perfecto. Pero como también ocurre cada año, el hotel adults only de referencia en Menorca pone a disposición del público la solución perfecta a los regalos navideños, la tarjeta regalo de su exclusivo U-Wellness.

El U-Wellness de Barceló Hamilton Menorca es uno de los centros de bienestar más completos y sofisticados de la isla, equipado con sauna finlandesa, hamman, duchas sensaciones y duchas cubo. Además, allí se pueden elegir masajes y rituales de distinta duración e intensidad, que prometen acabar con las preocupaciones y las dolencias corporales en minutos.

La tarjeta regalo de U-Wellness se puede adquirir por un saldo específico o por tratamiento. De esta manera el regalo se puede hacer tan personalizado o tan amplio como se desee.

Belleza y relax a la carta

Para quienes buscan un momento de profunda relajación, U-Wellness ofrece una amplia carta de tratamientos que se pueden elegir según el tiempo disponible y la necesidad de cada persona. Por ejemplo, los deportistas que requieran liberar tensión de sus músculos pueden elegir un potente masaje Classic for U en modalidad descontracturante o deportiva; mientras que las personas que quieran poner su cuerpo a punto para un gran evento pueden elegir un masaje facial Kobido, que tiene efecto lifting.

Por si fuera poco, en el centro también se pueden hacer distintos rituales orientales pensados especialmente para liberar la mente de preocupaciones a través de los sentidos con una combinación de sensaciones, aromas y sonidos que logran un estado de relax profundo y duradero.

La tarjeta regalo de U-Wellness se puede adquirir escribiendo a hamiltonmenorca@barcelo.com e indicando los tratamientos que se deseen incluir. La reserva de tratamientos está sujeta a disponibilidad.

