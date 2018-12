Los emprendedores del VII Espacio Coworking EOI Madrid apuestan por los proyectos tecnológicos Comunicae

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 16:36 h (CET) Los participantes dieron a conocer sus 13 startups en el Demoday, ante un auditorio de más de 150 personas vinculadas al emprendimiento. Durante cinco meses, 20 emprendedores han acelerado sus proyectos, a través de mentorización personalizada y talleres de formación, en este espacio puesto en marcha por EOI con la cofinanciación del FSE Las startups tecnológicas han protagonizado la séptima edición del Espacio Coworking EOI Madrid, que se clausuró ayer en un Demoday repleto de público vinculado al ecosistema emprendedor.

Más de 150 personas asistieron a las presentaciones de los 13 proyectos emprendedores que han sido acelerados durante cinco meses en este espacio de la Escuela de Organización Industrial, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). Los 20 participantes han recibido mentorización personalizada por expertos de EOI, han asistido a talleres de formación y han tenido la oportunidad de intercambiar ideas innovadoras e inspiradoras con sus compañeros, todo sin coste para ellos.

“En EOI venimos apostando por el emprendimiento desde hace décadas y, desde 2016, hemos colaborado en el lanzamiento de los proyectos de más de 4.000 emprendedores y emprendedoras, con un 55 % de mujeres”, subrayó en la presentación del acto Isabel Moneu, secretaria general de EOI.

Con el lema “Quedarse quieto es perder la oportunidad” como eje temático, el Demoday se abrió con una mesa redonda que contó con las intervenciones de Agustín Gómez, presidente y cofundador de Wallapop; Marta Esteve, fundadora de SoySuper y Rentalia; Félix Ruiz, presidente de Jobandtalent y fundador de Tuenti; y Pedro Martín, CEO de Visualeo. Todos ellos compartieron con los asistentes las luces y las sombras de sus experiencias como emprendedores y coincidieron en la importancia de escuchar los consejos de otros, pero también de ser firme con las convicciones propias. “Si crees en tu proyecto, atrévete a tomar decisiones y a asumir riesgos sin dejarte influenciar por nadie”, aconsejó Félix Ruiz a los nuevos emprendedores.

En esa línea se pronunció también Pedro Martín, CEO de Visualeo y participante en la VI edición del Coworking EOI Madrid: “Hay que tirar adelante sin parar: sin miedo, sin pereza y sin vergüenza”.

Respecto a factores importantes para sacar adelante los proyectos, Agustín Gómez aseguró que “la sensación de la ‘muerte’ cercana es muy buena para dar el empujón definitivo; hay que ponerse plazos y atreverse a hacer cosas para las que la empresa no está preparada”, aseguró.

Por su parte, Marta Esteve destacó la relevancia de contar con un buen equipo para llegar lejos, así como de preguntarte “si tu proyecto aporta o no algún valor”.

Plataformas online y apps

Los proyectos participantes en esta séptima edición han sido, principalmente, plataformas online y apps en los sectores de gastronomía, educación, deporte y bienestar, moda e inmobiliario, además de ideas de negocio basadas en big data, realidad aumentada y vehículo eléctrico:

LigaEspLol: plataforma de e-sports y de liga española del juego online LOL (League of Legends). www.ligaesplol.com/es

plataforma de e-sports y de liga española del juego online LOL (League of Legends). www.ligaesplol.com/es Duetech: plataforma de gestión de carteras de activos inmobiliarios. www.duetech.es

plataforma de gestión de carteras de activos inmobiliarios. www.duetech.es Midrynk: app de valoración y recomendación de bebidas. www.midrynk.com

app de valoración y recomendación de bebidas. www.midrynk.com Babyfeel: programa online de estimulación personalizada para bebés. www.babyfeelacademy.com

programa online de estimulación personalizada para bebés. www.babyfeelacademy.com Gofoodie: plataforma social de recomendaciones de experiencias gastronómicas. www.gofoodie.app

plataforma social de recomendaciones de experiencias gastronómicas. www.gofoodie.app Bodyla: Marketplace social especializado en actividades deportivas en grupo. www.bodyla.com

Marketplace social especializado en actividades deportivas en grupo. www.bodyla.com Full&Fast: servicio de recarga móvil a pedido de flotas de vehículos eléctricos. www.fullandfast.com

servicio de recarga móvil a pedido de flotas de vehículos eléctricos. www.fullandfast.com Deita : formación y asesoramiento para aplicar el big data en pequeñas empresas.

: formación y asesoramiento para aplicar el big data en pequeñas empresas. The Holistic Concept: solución tecnológica para la gestión del estrés desde el ámbito laboral. www.theholisticconcept.es

solución tecnológica para la gestión del estrés desde el ámbito laboral. www.theholisticconcept.es Inmoreality: plataforma de realidad virtual para venta de inmuebles con una experiencia inmersiva. www.inmoreality.com

plataforma de realidad virtual para venta de inmuebles con una experiencia inmersiva. www.inmoreality.com Shield Tribe: multiplataforma con sesiones personalizadas de movimientos basados en artes marciales para combatir el sedentarismo. www.shieldtribe.com

multiplataforma con sesiones personalizadas de movimientos basados en artes marciales para combatir el sedentarismo. www.shieldtribe.com Esgoa : camisas sostenibles de elegante diseño, confeccionadas con materiales orgánicos y en condiciones laborales dignas y éticas. www.esgoa.com/es

: camisas sostenibles de elegante diseño, confeccionadas con materiales orgánicos y en condiciones laborales dignas y éticas. www.esgoa.com/es Lyzaroo: plataforma de mentorización para personas que buscan reinventarse profesionalmente. www.lyzaroo.com El Espacio Coworking EOI Madrid se inserta en un ecosistema de 50 espacios repartidos por toda España para contribuir a la creación de startups innovadoras de base tecnológica. Solo en 2017, estas preaceleradoras apoyaron a más de 1.700 emprendedores en toda España.

Acerca de EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500 directivos y gestores empresariales especializados en sostenibilidad, liderazgo, internacionalización y transformación digital.

Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 52.000 nuevos emprendedores y ha contribuido a la formación en competencias digitales de más de 6.600 jóvenes en España.

www.eoi.es

