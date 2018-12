Gabinete Pericial GPI amplia su oferta de servicios en Madrid Comunicae

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 16:52 h (CET) Ahora también disponen de Peritos de Auto, Arquitectos, Calígrafos y Ingenieros, entre muchos otros Ante la falta de peritos judiciales, Gabinete Pericial GPI ha decidido aumentar sus servicios y añadir nuevas categorías de peritos.

Ahora ya no solo cuentan con peritos inmobiliarios y de tasaciones, sino que han añadido expertos en otros campos como:

Peritos de auto y de coches, necesarios para la reconstrucción de accidentes en carretera, valoración de vehículos, etc.

Peritos arquitectos, capaces de evaluar y analizar los daños y problemas inmobiliarios que puedan surgir.

Peritos médicos, expertos en el ámbito de la medicina.

Peritos ingenieros, con los conocimientos necesarios para evaluar o investigar sobre, gestión, diseño y fabricación de edificios, maquinaria, sistemas de producción, etc.

Peritos calígrafos, capaces de comprobar o determinar si existen alteraciones o si los documentos están falsificados.

Peritos industriales, necesarios en aquellos casos relacionados con accidentes y seguridad, así como para el análisis de medidas en los puestos de trabajo.

Peritos psicólogos y psiquiatras, que pueden estudiar a los sujetos y sus comportamientos, para determinar el estado y la salud mental de una persona o si tiene algún trastorno mental.

Todos sus nuevos peritos, cuentan además con las características necesarias, para conseguir buenos resultados. Son meticulosos y pacientes, con la experiencia necesaria y especializados en cada uno de los campos nuevos creados. Están disponibles para cualquier asunto para el que se les necesite y cuentan con la persistencia y persuasión necesarios para alcanzar resultados positivos.

Consideran importante que los jueces y tribunales resuelvan a partir de las mejores posiciones, en cuanto a la calidad de la información recogida y las pruebas aportadas, para que así se de lugar a sentencias justas. Es por ello que dentro de cada uno de los nuevos servicios que ofrece Gabinete Pericial GPI, se podrá encontrar a los peritos más cualificados y con la mayor experiencia y reputación del mercado.

