Éxito en la presentación de las nuevas instalaciones de NOFER

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 16:20 h (CET) El innovador grifo Concept3, futuro best seller de la compañía se presentó ante un nutrido grupo de prensa y clientes En un emotivo acto celebrado el pasado 11 de diciembre, Nofer presentó a una nutrida representación de clientes nacionales y medios de comunicación sus nuevas instalaciones en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona. Acompañados en todo momento por los propietarios de la firma, los numerosos clientes, junto a los delegados comerciales de cada zona, tuvieron la oportunidad de conocer con detalle las nuevas y modernas instalaciones de Nofer, y por supuesto, sus últimas novedades, entre las que destaca Concept3, “futuro best seller de la compañía”, en palabras de su director comercial, Jordi García Mañosa. Durante la visita, Francisco Cánovas, director general de Nofer, agradeció a todos los asistentes, de manera muy especial, su presencia en un día tan señalado para la firma, poniendo de manifiesto que con la inversión realizada “constatamos nuestro liderazgo y afianzamos el crecimiento futuro de la firma, sin olvidarnos de nuestros comienzos y del valor indiscutible que, para nosotros, tienen los clientes, con quienes trabajamos estrechamente en cada uno de los proyectos”.

Unas instalaciones modernas para un mejor servicio

Nofer, con el objetivo de mejorar el servicio ofrecido a sus clientes, ha construido unas nuevas y modernas instalaciones desde las cuales centralizará gran parte del almacén logístico y la fabricación. Ubicadas en Sant Feliu de Llobregat, localidad próxima a Barcelona, cuentan con una superficie útil total de 6.500 m2; de ellos, la mitad se destinará a almacén logístico, aproximadamente 1.500 m2 a fábrica y el resto se dedicará a oficinas y showroom.

Hoy en día Nofer es todo un referente en multitud de proyectos nacionales e internacionales. La pasión por el producto fabricado en acero inoxidable de primerísima calidad le ha valido este posicionamiento. De hecho, son numerosos los espacios públicos en los que se hace patente la presencia de los productos Nofer y que normalmente se visitan: centros comerciales, gimnasios, aeropuertos, hoteles, estaciones de tren, estadios de fútbol, e incluso recintos penitenciarios.

Una de las principales novedades de Nofer para este nuevo año es Concept3, un revolucionario conjunto de grifería que ofrece en una sola pieza las funciones de secamanos, dosificador de jabón y lavamanos. Un concepto único que se presenta como toda una novedad mundial, con un diseño totalmente innovador y que cubre todas las expectativas en los baños públicos.

En el diseño del aro de Concept3 se esconden las tres funciones que se accionan gracias a unos sensores y que permitirán el lavado, enjabonado y secado sin tener que desplazarse, ahorrando tiempo y energía pero también haciendo del baño un espacio más seguro. Además, gracias a su fácil instalación, puede sustituir rápidamente la anterior grifería temporizada. Toda la instalación se efectúa bajo el lavabo, tanto las conexiones eléctricas como el depósito de jabón, y su acceso es muy fácil, algo muy útil a la hora de llevar a cabo el mantenimiento.

Su diseño moderno y actual lo convierten en la solución ideal para aquellos proyectos de contract o instalaciones más vanguardistas. Fabricado en aluminio anodizado, el conjunto sobre encimera Concept3 está disponible en dos alturas y cuatro acabados diferentes: Plata, Titanio, Negro y Oro. Un conjunto que convencerá a arquitectos, diseñadores e interioristas y que seguramente se convertirá en todo un líder en ventas.

