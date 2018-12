La Federación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos retira 8 marcas tóxicas de pienso para perros Comunicae

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 15:51 h (CET) La cantidad de vitamina D que contienen podría ser hasta 70 veces mayor de lo recomendado Lotes de pienso de distintas marcas como Sunshine Mills, Nutrisca o Ahold Delhaize fueron retirados en EEUU debido a una irregularidad en los mismos. Sus altos niveles de vitamina D han hecho que pasen a ser tóxicos para las mascotas. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha alertado de que estos productos podrían multiplicar por 70 la cantidad de vitamina D recomendada para los mismos.

Distintos veterinarios advierten que un exceso de consumo de esta vitamina causa graves daños en los perros. Entre ellos vómitos, perdida de apetito, aumento de la sed, bebe excesivo o la pérdida de peso. A niveles demasiado altos conlleva insuficiencia renal e incluso la muerte.

Este caso fue detectado a raíz de varias quejas por parte de los dueños de perros que habían sido intoxicados por el exceso de vitamina D. Posteriormente una de los ocho empresas informó a la FDA sobre la retirada de esos alimentos para mascotas a causa de una alta presencia del nutriente.

Desde este organismo norteamericano apuntan que "las pruebas encontraron que las muestras de los alimentos para perros contenían cantidades excesivas y potencialmente tóxicas de vitamina D. La vitamina D es un nutriente esencial para los perros, pero cantidades muy altas pueden causar problemas de salud graves, como la insuficiencia renal o la muerte".

Pese a que en España no se ha producido ningún tipo de alerta, diferente profesionales del sector veterinario advierten que siempre hay que estar alerta sobre los productos que las mascotas ingieren. Por ello, empresas como Mascota Planet tienen altos controles de calidad en los productos que ofertan con el objetivo de que no ocurra ningún tipo de problema a la hora de consumirlos. Especialidades como los piensos para perros sin cereales o bajos en cereales hacen que tenga una dieta mucho más sana y equilibrada.

Poner atención en los alimentos a la hora de adquirirlos y elegir un punto de compra de confianza pueden hacer que a la larga el perro tenga una mejor vida debido a una alimentación saludable.

