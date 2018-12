Las 5 franquicias online y sin local con más potencial según la agencia Franquimedia Comunicae

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 10:47 h (CET) Javier de Lara, Director de la agencia Franquimedia, analiza la situación actual del sector y las oportunidades de negocio de las franquicias online y sin local Las franquicias online pertenecen a un sector que se ha convertido en la herramienta empresarial más importante de los últimos años: Internet.

Todas las ventajas del uso de internet hacen que los emprendedores vean en este sector una opción económica y sencilla para aumentar sus ingresos.

En los últimos años, el sector online ha visto como crecía el número de franquicias y como se convertía en un generador de autoempleo gracias a su dinamismo y alcance.

Las franquicias sin local son todas aquellas franquicias que no necesitan un establecimiento para el funcionamiento del negocio.

Los costes del local suele ser uno de las mayores partidas a las que un franquiciado ha de hacer frente cuando comienza a operar con una franquicia, por lo que las franquicias sin local suelen ser una opción de autoempleo para aquellos emprendedores cuyo capital inicial es limitado.

Este tipo de franquicias sin local suelen estar muy enfocadas a los servicios ya que no necesitan mostrar el producto que comercializan, pero también es una opción para aquellas franquicias en las que el producto se comercializa por otros canales.

Un teléfono móvil y un ordenador portátil, es lo que se necesita para poder poner en marcha una franquicia sin local.

Las franquicias sin local son una buena opción para aquellos emprendedores que quieran iniciarse en el modelo de la franquicia tanto como autoempleo.

Es por lo tanto un sector con mucho potencial y futuro en el que el emprendedor que decida montar una franquicia necesita disponer de una cantidad de 990 a 5.000 euros para asumir la inversión del negocio.

Como asegura Javier de Lara, Director de la agencia Franquimedia, agencia online de franquicias líder del sector, las 5 franquicias online y sin local con más potencial del sector son:

Be Active: es la primera franquicia de entrenamiento personal a domicilio y está respaldada por reconocidos especialistas con una dilatada experiencia en el sector de la franquicia y en la gestión deportiva y activación física.



Be Active desarrolla un concepto diferente de entrenamiento personal sin local, que basa su éxito en el servicio a domicilio junto con una estrategia de publicidad online, con una mínima inversión que asegura un negocio rentable con riesgos muy limitados.

Manzana Home: es la primera cadena de reparación de móviles a domicilio que nace de la necesidad de muchas personas de no querer desprenderse de su móvil ya sea por motivos profesionales o personales.



Evitando enviar a un SAT lejano con días de retraso entre el envío y la recepción del móvil y conocedores de la angustia que genera al cliente la separación de su teléfono, Manzana Home crea el modelo de reparación de móviles a domicilio.

Manzana Home permite cerrar una cita en el día y en el lugar que el cliente quiera. El técnico se desplaza a la hora deseada y únicamente necesita una superficie plana (una mesa, encimera, barra, taburete etc.) y luz.

Devuelving: ofrece la posibilidad de tener un propio Centro Comercial online con más de 11.000 artículos y poder gestionarlo desde casa sin horarios, con un gran soporte, por una mínima inversión inicial y sin ningún gasto posterior.

La franquicia Devuelving da la posibilidad de tener una propia tienda online poniendo a disposición artículos de gran consumo y de primeras marcas de varios y diferentes sectores, a los mejores precios.

Grupo On Travel: es una compañía independiente de agencias de viajes que ayuda y asesora a las agencias de viaje en todo lo que necesiten y para así luchar con las mismas condiciones en el ámbito del turismo.



El objetivo que persigue Grupo On Travel es proporcionar los suficientes medios con el fin de lograr un óptimo rendimiento de la compañía turística.

Store Oportunidades Inmobiliarias: es un modelo de negocio basado en una marca consolidada dentro del mercado inmobiliario, donde los activos bancarios de prácticamente todas las entidades financieras del país, comportan un stock inicial para cualquier franquiciado de miles de viviendas a escala nacional.



El modelo de franquicia se sustenta en el espíritu emprendedor de nuestros franquiciados, apoyado de forma continuada por el equipo de soporte de la central de Oportunidades de bancos.

