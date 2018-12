'100% España': El libro que ilustra las mejores aportaciones del país a la humanidad Comunicae

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 11:07 h (CET) Una obra en edición de lujo con más de 120 fotografías, infografías e ilustraciones. Prologado por el periodista Carlos Herrera. Una cuidada selección del papel del país a lo largo de la historia El Proyecto 1785 acaba de publicar el libro 100% España, que ahonda en el objetivo de mejorar la autoestima de los españoles y de sacudir los complejos que aún tienen los españoles. Para ello, ha realizado una selección de lo mejor que ha aportado España a lo largo de su historia, en una recopilación ilustrada de más de 120 historias españolas escogidas y ampliadas con imágenes, infografías y textos. Una edición de lujo que ha sido prologada por el periodista Carlos Herrera, basada en los motivos más relevantes de la primera y exitosa publicación 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.

Es frecuente que a España tengan que recordarle desde fuera lo positivo que tiene para que los españoles sepan valorarse justamente.

Organismos internacionales de absoluta solvencia han nombrado al país el mejor del mundo para nacer, el más sociable para vivir y el más seguro para viajar solos sin peligro.

Según la publicación británica The Economist, el nivel democrático está muy por encima de Bélgica, Francia o Italia. España es, además, líder mundial en donación y trasplantes de órganos, en fecundación asistida, en sistemas de detección precoz del cáncer, en protección sanitaria universal gratuita, en esperanza de vida solo detrás de Japón, en robótica social, en energía eólica, en producción editorial, en conservación marítima, en tratamiento de aguas, en energías limpias, en playas con bandera azul, en construcción de grandes infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y una empresa textil se estudia en todas las escuelas de negocios del extranjero.

Es el primer país del mundo en Reservas de la Biosfera reconocidas por la Unesco; el idioma es la segunda lengua más hablada del mundo, tiene la segunda mejor cocina del mundo y es el tercer país del mundo en Patrimonio Universal, entre otras muchas cosas.

A veces, las comparaciones no son tan odiosas cuando sirven para mejorar la autoestima de las personas y sacudirse algunos complejos. Para ahondar en ese objetivo, el Proyecto 1785 acaba de publicar el libro 100% España.

La obra selecciona lo mejor que ha aportado España a lo largo de toda su historia: hallazgos científicos que mejoraron la vida de la humanidad, descubrimientos que cambiaron la imagen que se tenía del mundo, mujeres españolas pioneras en la universidad del Renacimiento, leyes que dieron lugar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos etc.

100% España es una recopilación ilustrada de más de 120 historias españolas escogidas y ampliadas con imágenes, infografías y textos en una edición de lujo basada en los motivos más relevantes de la primera y exitosa publicación 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Un libro que ayuda a descubrir, recordar y reflexionar sobre lo mucho que el país ha aportado al mundo, de fácil lectura para públicos de todas las edades.

En el prólogo del libro, el periodista Carlos Herrera destaca la importancia que tiene para un pueblo conocer su propia historia. Y es que el contenido del libro, sus datos e informaciones, bien podría ser materia de estudio en los hogares y en centros educativos.

Afortunadamente, esta tendencia empieza a calar en la sociedad y se empieza a ver con otros ojos lo que España ha sido y lo que es hoy, todo lo positivo que tiene y su relevante papel en la historia de la humanidad.

Sobre 1785

El Proyecto 1785 es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas que nació con el objetivo de “poner en valor todo lo positivo que tenemos como país en España y aumentar así nuestra autoestima".

Miles de españoles se están sumando a esta “corriente” positiva que está promoviendo “1785” (http://www.1785.es), un proyecto participativo y abierto a todos los que se identifiquen con este objetivo.

