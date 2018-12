Vuelta al mundo cuatro veces caminando, motivo para acudir al podólogo Cualquier adulto mayor dará durante su vida un equivalente en pasos a dar cuatro veces la vuelta al mundo caminando Redacción Siglo XXI

martes, 11 de diciembre de 2018, 23:26 h (CET) El que más y el que menos sabe que los pies constituyen una parte muy importante del cuerpo, sin embargo, la mayoría no suele prestarles toda la atención que realmente requieren. Es posible, que dando datos resulte más sencillo entender por qué los pies deben requerir los mismos cuidados y atenciones que muchas otras partes del cuerpo. Y es que, según los estudios, a lo largo de la vida, cualquier adulto mayor dará un equivalente en pasos a dar cuatro veces la vuelta al mundo caminando, soportando en cada paso el doble del peso del cuerpo. Por lo tanto, y como indican podólogos en Madrid y en el resto de comunidades, a lo largo de la vida los pies habrán soportado miles de toneladas de carga.

Uno de los principales problemas podológicos en los adultos mayores es la pérdida de tejido adiposo en la planta del pie, lo que hace que el pie vaya perdiendo su ‘amortiguación’ natural. Por otro lado, el pie cuenta con 28 huesos que se unen mediante 33 articulaciones y más de 100 tendones, por lo que, enfermedades crónicas como la artrosis pueden resultar fatales.

Podólogos en Madrid han advertido de que es especialmente importante prestar atención a los pies de las personas mayores que padecen diabetes. Y es que los problemas con los que se encuentran en estos casos son dos: El déficit de aporte sanguíneo, lo que dificulta la cura de cualquier herida, independientemente de dónde se produzca.

El déficit de sensibilidad, lo que aumenta el riesgo de poder generarse una úlcera al no poseer toda la sensibilidad que se debería. Una pequeña piedra, podría causar estragos. Conocidos los datos previos, la visita al podólogo debería ser obligada para todos, pero en el caso de las personas mayores más si cabe, pues el número de pasos y carga soportados por sus pies será en cualquier caso mayor que el de cualquier persona joven.

