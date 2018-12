Gana Energía analiza los retos y las oportunidades del vehículo eléctrico Comunicae

martes, 11 de diciembre de 2018, 15:15 h (CET) Las matriculaciones de este tipo de vehículos en España sigue creciendo, de hecho, en el mes de octubre ya se había superado la cifra de 2017. Emisiones cero contaminantes y ahorro económico son dos de las principales ventajas del coche eléctrico. La mejora de las infraestructuras, concretamente el aumento de los puntos de recarga, principal reto de cara al futuro El borrador de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética no permitirá la matriculación y venta en España de vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono a partir de 2040, una iniciativa que influirá directamente en la venta de vehículos eléctricos.

De hecho, según datos de ADIVE, a fecha de octubre de 2018, se habían matriculado un total de 11.610 vehículos eléctricos puros y 4.375 híbridos enchufables, lo que representa 15.985 vehículos cero emisiones, 2.000 más que el número total de matriculaciones registradas en 2017.

Oportunidades de los coches eléctricos

Ante este panorama, Gana Energía, startup comercializadora de energía 100% renovable, destaca, como principales beneficios:

La reducción de los niveles de contaminación: la nueva generación de vehículos (coches, motos, camiones, etc.), gracias a la energía de sus baterías, destacan por ser “cero emisiones contaminantes”, lo que repercuten positivamente en el cuidado del medio ambiente. Según Sara Moreno Chennane, directora de Comunicación y Marketing de Gana Energía, “No hay dudas de que cada vez es mayor la preocupación con respecto a los niveles de contaminación y la implicación que en ella tienen los vehículos de gasolina o gasoil. Tomar medidas es necesario y cambiar a un vehículo eléctrico o híbrido es el primer paso. Si a esto le exigimos que la fuente de alimentación para la recarga de las baterías provenga de energías renovables, estaremos dando todavía un paso más allá y también necesario”.

Beneficios económicos: en este aspecto son varios los elementos que hay que tener en cuenta, por un lado, el coste por kilómetro de un coche eléctrico, que es inferior al de un vehículo contaminante. “Por poner un ejemplo, con un vehículo eléctrico, 100 km puede suponer un coste aproximado de 1,5€ mientras que con un vehículo de gasolina estaríamos hablando de algo más de seis euros” señala Moreno.

Pero el ahorro económico no está sólo en el coste por kilómetro, hay que añadirle las facilidades de aparcamiento, el acceso a áreas restringidas en determinadas ciudades y el ahorro en averías y mantenimiento.

Retos a los que debe hacer frente el vehículo eléctrico

El vehículo eléctrico, para su despegue definitivo, tiene por delante cuatro retos principales:

Infraestructuras: se hace necesario el desarrollo de una red de recarga. “En la actualidad, España cuenta con 5.000, posicionándose como uno de los países líderes en este segmento. Sin embargo, para las demandas presentes y futuras este número es insuficiente”, asegura Moreno.

Autonomía: contar con baterías que ofrezcan una mayor autonomía es otro de los grandes retos. Las marcas consiguen baterías cada vez más autónomas y ya hay varios modelos que alcanzan los 400 kilómetros, incluso hasta 600.

Precio: aunque es cierto que ofrecen un mayor ahorro, el desembolso inicial que hay que realizar para la compra de un vehículo eléctrico es superior que para su equivalente en gasolina, dependiendo del modelo, entre 5.000 y 10.000 euros.

Tiempos de recarga: variará en función de la potencia del equipo de carga. Por lo general, los puntos domésticos tardan una media de ocho horas en conseguir una carga completa y se reduce a una o dos horas en los puntos de recarga acelerada. Por otro lado, están los puntos de recarga rápida que tardan unos 20 minutos para el 80% de la batería pero que no sirve para todos los vehículos.

Gana Energía, consciente de la necesidad de avanzar en el desarrollo del vehículo eléctrico, ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con WallboxOK para la distribución e instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos tanto a empresas públicas y privadas como a particulares.

