Ontruck prevé un aumento del 40% en el volumen de cargas por carretera durante la campaña de Navidad

La compañía alerta de la carencia de transportistas y apuesta por la tecnología de optimización de rutas para mejorar la capacidad de respuesta del sector Ontruck, empresa española especializada en transporte regional de mercancías por carretera, prevé un incremento del 40% en el volumen de cargas durante la campaña de Navidad, que constituye la época del año con mayor pico de demanda de transportistas.

Desde la primera semana de noviembre los comercios de todo el país, tanto físicos como virtuales, comienzan a preparar su aprovisionamiento para dar respuesta al gran volumen de ventas que se inicia durante la semana del Black Friday y se extiende a lo largo de todo el periodo navideño, aunque para el transporte el repunte de actividad de abastecimiento finaliza la tercera semana de diciembre.

Durante estas siete semanas las empresas cargadoras asumen una fuerte presión, debido principalmente a la dificultad que tienen a la hora de encontrar transportistas suficientes para dar respuesta a las necesidades de las grandes superficies. Fuentes del sector estiman que harían falta entre 10.000 y 15.000 conductores más para cubrir la demanda en esta época del año.

“La profesión de transportista ya no es atractiva para las nuevas generaciones, prueba de ello es que la edad media de los conductores es cada vez más elevada. Las condiciones de estos profesionales son cada vez más precarias, tanto en horas trabajadas –y normalmente no cobradas, pues lo habitual es que se cobre por kilómetros– como en bajos ingresos y costes al alza –con la subida del precio del combustible y los peajes de las autopistas–, lo que no resulta un reclamo muy apetecible para los jóvenes, que prefieren otros trabajos más cómodos y mejor remunerados”, explica Gonzalo Parejo, cofundador de Ontruck.

Esta compañía está convencida de que es posible mejorar las condiciones de estos profesionales a través de la tecnología, lo que, si se aplicara de forma generalizada en el sector, resolvería en gran medida la carencia de conductores y contribuiría a devolver el atractivo a la profesión.

Ontruck facilita que las empresas que necesitan movilizar determinadas mercancías una plataforma online para contratar sus cargas. Los transportistas, a través de una app móvil gratuita, aceptan los pedidos que mejor se adaptan a su ubicación geográfica -con ello se eliminan los kilómetros en vacío-, de manera que pueden rentabilizar un mismo trayecto con el mayor número de cargas que pueden asumir sus vehículos.

“Gracias a este sistema de optimización de rutas y cargas se evitan gastos innecesarios de combustible y de tiempo fuera de casa, se pueden realizar más servicios al mes y, por tanto, obtener mayores ingresos. Esta solución, además de mejorar las condiciones laborales de los transportistas, consigue dar respuesta a la demanda de una forma más eficiente”, asegura Parejo.

Por ello, Ontruck reclama una apuesta firme por la tecnología para que el sector del transporte de mercancías por carretera pueda culminar con éxito su transformación digital.