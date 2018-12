Grandes Vinos y Fundación Down Zaragoza lanzan la campaña del vino solidario en su duodécima edición Comunicae

martes, 11 de diciembre de 2018, 11:03 h (CET) Los beneficios de la venta del Vino Solidario se destinan íntegramente a los proyectos sociales de la Fundación Down Antonio Maestro Magaz ha realizado el dibujo del etiquetado de la botella, un homenaje a Zaragoza.

Con la llegada de las fiestas navideñas son muchas las asociaciones y fundaciones que ponen en marcha numerosas campañas solidarias con el objetivo de recaudar dinero en pro de su compromiso y ayuda hacia los más necesitados. Con este mismo fin, se ha lanzado un Corona de Aragón Crianza 2015, un regalo solidario cuya recaudación va a permitir el apoyo a proyectos sociales de la Fundación Down Zaragoza.

Un compromiso que cumple 12 años

Grandes Vinos y la Fundación Down Zaragoza han lanzado por duodécimo año consecutivo la Campaña del Vino Solidario. Como todos los años desde su lanzamiento, los beneficios de su venta, un Corona de Aragón Crianza 2015, se destinan íntegramente a los diversos proyectos sociales de la Fundación, como programas de formación y empleo, equipamiento informático, la investigación deportiva y programas de formación en arte y comunicación o huerto social y vivienda, entre otros. La donación por parte de la Bodega Grandes Vinos asciende a 123.668,71 euros en estos once años anteriores desde su lanzamiento.

Un homenaje a la ciudad de Zaragoza

En esta edición, el etiquetado de la botella, un Corona de Aragón Crianza 2015, se ha ilustrado con una panorámica de la ciudad de Zaragoza, cedido libremente por Antonio Maestro Magaz, miembro de la Asociación 'De vuelta con el cuaderno'. Se trata de un dibujo en homenaje a la Zaragoza, ciudad donde la Fundación desarrolla su actividad y que se enmarca en el lema de la campaña de la Fundación Down 'Nuestro Compromiso con Zaragoza, Ciudad abierta al mundo'.

Colaborar con un regalo solidario esta Navidad

El Vino Solidario Fundación Down lo adquieren empresas para sus compromisos, aguinaldos a empleados o celebraciones, así como restaurantes y tiendas que lo ponen a la venta para colaborar con la Fundación Down. El Vino Solidario puede adquirirse a través de la tienda online de la Bodega Grandes Vinos - www.grandesvinos.com -, y en la propia Fundación Down Zaragoza – en el teléfono 976 388 855 o a través del email administracion@downzaragoza.org.

Grandes Vinos y su compromiso social

La bodega Grandes Vinos fue galardonada por la Fundación Down Zaragoza en 2007, además la empresa realiza junto a la Fundación la aplicación de medidas alternativas a la contratación de personas con discapacidad intelectual, que se traducen en recursos para las personas con discapacidad. En el año 2015, la Bodega obtuvo el sello SOLIDAR, otorgado por la Asociación del mismo nombre como reconocimiento a su Responsabilidad Social Corporativa y hace unas semanas acaba de obtener el sello RSA del Gobierno de Aragón.

