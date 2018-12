Cristina Galmiche inaugura un nuevo centro Médico-Estético

Han pasado ya 30 años desde que Cristina Galmiche inaugurara su primer centro de estética en Alcalá de Henares, y aunque en un principio se especializó en problemas de acné, pronto fue haciéndose un hueco entre las profesionales del sector mejor valoradas por sus increíbles tratamientos faciales y corporales

Son conocidos los beneficios de su Oxigenación Artesanal, sus maravillosas limpiezas faciales y sus tratamientos para combatir problemas como el acné y el de las pieles atópicas.



Hoy Cristina está de enhorabuena, inaugura su primer centro en plena milla de oro madrileña, en la calle Núñez de Balboa 103.

Más de 200 metros dedicados a la piel, cuyo sello distintivo sigue siendo su apuesta por un protocolo a medida, una filosofía que destaca por su “one to one” al rostro y cuerpo.

El nuevo centro cuenta con dos plantas donde se distribuyen seis amplias cabinas insonorizadas - cada una con el nombre de un activo del Ritual Cosmético de Cristina Galmiche.

El espacio concede más protagonismo a la sinergia con expertos en medicina anti-envejecimiento, tricología, aromacología y otras terapias para el cuidado global de cada belleza. Este Gabinete Experto cuenta con su propia Sala Clínica y la actual colaboración de especialistas como la Dra. Paula Rosso.



Pero la gran novedad del proyecto es la nueva Escuela de Formación orientada a compartir los conocimientos de Cristina con todas aquellas profesionales que busquen enriquecer sus estudios. En este proyecto formativo, situado en la segunda planta del nuevo centro, participará activamente el equipo técnico de Cristina Galmiche con la idea de impulsar un ‘expertise’ constantemente actualizado que se traslade a cada protocolo estético y cada piel tratada. La escuela se inaugurará el el mes de mayo del año que viene, y contará con un programa que impartirá talleres sobre cómo emprender desde la raíz y crear una empresa de éxito en el sector de la belleza, estándares de protocolo fuera y dentro de cabina, cosmetología y uno específico sobre las técnicas profesionales del Método de Cristina Galmiche.

Ahora que llegan las navidades, no se me ocurre mejor forma que una buena puesta a punto, no os parece?!