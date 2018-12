Pep Moya, responsable de supermercados Nuroil, propone la mejor selección de artículos gourmet Comunicae

lunes, 10 de diciembre de 2018, 16:43 h (CET) Los supermercados situados en las estaciones Nuroil son singulares por muchas razones, su responsable presenta algunos de los secretos guardados Se acercan las fiestas de Navidad y todos los comercios se preparan para ofrecer productos que se adapten a las demandas de sus clientes. En el Grupo Sabater Nuri, aparte de restauración y distribución de energía, los supermercados Condis que regenta en sus dos estaciones de servicio de Cerdanyola también se preparan para afrontar las fiestas de Navidad de la mejor forma posible.

Previendo que, como cada año, una de las atracciones navideñas son los encuentros familiares, la comida, las conversaciones de sobremesa, los reencuentros, el calor con la familia y los amigos, Pep Moya. responsable de los supermercados Condis del Grupo Sabater Nuri, ha querido preparar una selección de productos para expresar las fiestas navideñas con el mejor sabor de boca posible.

Moya, que lleva meses seleccionando productos de forma cuidadosa comenta que “en Navidad hay productos que funcionan solos porque tienen mucha demanda natural, pero hay otros, muchas novedades, que se compran por capricho y hay probarlos antes de ofrecerlos en los supermercados”. El responsable de los supermercados podría hacer una larga selección de productos pero con motivo de las próximas fiestas de Navidad ha querido ofrecer una exquisita selección de productos de los supermercados que contemplan desde pica picas, bebidas, platos para elaborar, fruta y complementos.

Es por ello que comienza la selección proponiendo una apuesta segura en vino, concretamente habla del vino Oriol los Asprés, un vino tinto del Empordà que destaca por sus propiedades organolépticas y un precio muy razonable. También destaca el muy conocido cava Bertha, proveniente de viñedos de más de 65 años de historia de la variedad xarel·lo. Para los más jóvenes o los que no ven bebidas con alcohol en Pep propone una interesante novedad, la Green Cola, un refresco con cafeína natural que ha cambiado el azúcar por la stevia.

Para empezar las comidas Pep propone una selección conservadora que es garantía de éxito; un bloque de foie de la casa Capdevila y un surtido de chips, patatas fritas y berberechos de la casa Espinaler. Para los más innovadores recomienda probar las nuevas patatas fritas con salsa Espinaler incorporada, una explosión de sabores que no dejará indiferente ninguno de los comensales.

Para los más carnívoros a los supermercados del grupo se puede encontrar un cabrito de leche cortado a mano que ya está siendo un éxito de ventas, y finalmente, llegados a la parte más dulce de las comidas, Pep Moya propone terminar las comidas con la selección de fresas del Perú, alguno de los helados Farggi, edición de receta original de nata pastelera, turrones de la casa Alemany y bombones Ferrero Rocher.

Esta es la selección que Pep Moya ha pensado para las fiestas de Navidad, sin embargo, el supermercado dispone de una extensa gama de productos y su responsable aconseja “acercarse al supermercado, disfrutar buscando lo que más guste a cada cliente porque seguro que lo encontrará en nuestros supermercados“.

