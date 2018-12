The Ritz Carlton Residences Sunny Isles Beach, alcanzando la cima del estilo

Los desarrolladores de las residencias The Ritz Carlton Residences, Sunny Isles Beach celebran la llegada al último piso de la torre. El lujoso condominio frente al mar está programado para ser entregado a los residentes el próximo año Uno de los condominios de lujo más esperados en el mercado ha culminado oficialmente la construcción de sus 52 pisos: The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach. Los desarrolladores Fortune International Group y Château Group celebraron el hecho con un brindis en la planta superior de la torre, junto con la empresa constructora, Suffolk Construction. Las residencias, que serán administradas por The Ritz-Carlton Hotel Co, cuentan con 250 pies de playa virgen, instalaciones tipo resort y servicios cinco estrellas, sin el componente y transito hotelero, factores que han sido un gran atractivo para compradores de alto nivel de Latino América, EE. UU. y en todo el mundo.

En una muestra de ese nivel de sofisticación y atención a los detalles, los desarrolladores organizaron un evento glamuroso para ‘los número uno’ en el negocio de bienes raíces residenciales de lujo. La celebración nocturna, que tuvo lugar en la galería de ventas de última generación de The Residences, estuvo marcada por una muestra exclusiva de champán, caviar, sombreros de copa y entretenimiento en vivo. Los invitados, entre ellos los mejores agentes de bienes raíces de todo el Sur de la Florida, recibieron muestras del maestro perfumero florentino Dr. Vranjes y durante el evento los desarrolladores dieron a conocer un nuevo programa de incentivos para agentes de bienes raíces.

Para extender la celebración, los desarrolladores se dirigieron a la parte superior del edificio al día siguiente, donde tomaron champán y posaron para fotos en un panorama único del Océano Atlántico y el horizonte. Suffolk Construction, además, organizó una barbacoa de celebración para más de 500 de los trabajadores de la compañía que han sido fundamentales en la construcción de la torre.

El condominio de ultra alta gama, que comprende 212 residencias, comenzó a construirse en junio de 2016. La finalización y entrega del emprendimiento está programada para el próximo año.

"Compradores de residencias de lujo de todo el mundo han estado apuntando específicamente a este proyecto como su alternativa preferida en Miami", dijo Edgardo Defortuna, presidente y CEO de Fortune International Group. "No solo reconocen el gran significado del nombre de la torre y el peso que tiene, sino que ven en su ubicación, la arquitectura y el nivel de servicios los mejores en el mercado".

"Lo que hemos creado aquí constituye en una transformación de la línea costera", dijo Manuel Grosskopf, CEO de Château Group. “Este proyecto es uno de los pocos con residencias independientes de la marca Ritz-Carlton en el mundo. Por lo tanto, es un honor dar a conocer esta joya a compradores de alto nivel en Sunny Isles Beach".

Ya completa, la silueta curvilínea característica de The Ritz-Carlton Residences, en Sunny Isles Beach, diseñada por Arquitectonica, sobresale en el horizonte con un diseño inspirado tanto en la ubicación privilegiada de la torre con vistas al océano y al Canal Intracostero, como en el vaivén de las dunas de la playa adyacente. Los interiores aireados e iluminados diseñados por el aclamado arquitecto italiano Michele Bönan complementarán el exterior, combinando el espíritu de la Miami moderna con su rico pasado arquitectónico.

El condominio tendrá un club privado en el piso 33, restaurante en la playa, piscina con muelle, club infantil, spa, gimnasio y centro de bienestar, entre otros servicios de primera línea. Las residencias comienzan en $ 2.6 millones, con pent-houses desde $ 25 millones. Los detalles adicionales en cada residencia, dotadas con tecnología inteligente para el hogar, incluirán walk-in closets, salas de lavandería con lavadoras y secadoras grandes, y cableado incluido para el acceso a Internet de alta velocidad y Wi-Fi. Los pent-houses contarán con exuberantes terrazas con jardines de entre 2.000 a 4.000 pies cuadrados, piscinas privadas y cocinas de exteriores, gabinetes italianos diseñados a medida, cuartos de servicio y suites principales perfectamente bien equipadas.

La bella galería de ventas de The Residences está ubicada en 15800 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL. 33160. El diseño del espacio tiene el objetivo de brindar a los posibles compradores una visualización tangible y cercana de cómo es la vida de este enclave de lujo. La oferta no solo se verá, sino que se sentirá, con completa atención al detalle y muestra del servicio exclusivo que los propietarios disfrutarán.

Para información adicional llamar al 305.503.5811 o visitar http://www.theresidencessunnyislesbeach.com.

The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach no son propiedad, ni se desarrollan ni se venden por The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. o sus afiliados (Ritz-Carlton). Sunny Isles Property Venture, LLC usa las marcas Ritz-Carlton bajo una licencia de Ritz-Carlton, que no es coautora de ninguna de las declaraciones o representaciones hechas en este documento.