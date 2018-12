Windsures - Sailboards Tarifa, todo para el deporte de viento y riesgo en Tarifa Comunicae

lunes, 10 de diciembre de 2018, 15:03 h (CET) Sailboards Tarifa es la marca de la empresa Windsures S.L. que desde 1994 se encarga de la producción de tablas custom de Windsurf Sailboards Tarifa cuenta con un taller de construcción y reparación para todo tipo de tablas y embarcaciones.

El secado en horno, único existente en Tarifa, garantiza que la tabla vuelva a estar en perfecto estado tras su reparación.

Windsures S.L. participa en el Plan de Crecimiento Empresarial de la EOI.

Bajo la marca, Sailboards Tarifa, la empresa Windsures S.L., se encarga desde 1994 en la producción de tablas custom de Windsurf. Con el tiempo, esta empresa tarifeña fue incorporando material técnico de Windsurf, tanto en venta en tienda como en distribución a nivel nacional.

Marca Sailboards Tarifa

Actualmente, bajo la marca Sailboards Tarifa, Windsures S.L. cuenta con una extensa tienda online ‘ProShop’ donde se puede encontrar una amplia gama de material de Windsurf, Surf, SUP y Bicicleta de las mejores marcas nacionales e internacionales, además de una amplia oferta de material de segunda mano, alquileres y taller de reparación para todo tipo de deportes de viento y riesgo.

Taller de reparación

Sailboards Tarifa cuenta con un taller totalmente equipado de construcción de tablas custom de Windsurf, ofreciendo además todo tipo de reparaciones y mejoras para las tablas de Windsurf, Surf, Kite, Sup, e incluso embarcaciones, cuadros de carbono de bicicleta y todo tipo de trabajos en fibra de vidrio y carbono. Cuenta con una reparación “overnight”, de un día para otro, de pequeños golpes y desperfectos en la tabla, así como reparaciones de mayor envergadura.

También cuenta con secado en horno, único existente actualmente en el municipio gaditano de Tarifa, garantizando así que la tabla vuelva a estar en el mejor estado y libre de agua en su interior si ésta ha penetrado a través de las zonas afectadas.

En Sailboards Tarifa se lleva a cabo el reciclaje completo de la tabla, reparando todo tipo de desperfectos, así como la sustitución de pads y footstraps, e incluso la elaboración de un nuevo diseño a gusto del cliente. En esta empresa se busca siempre llevar la tabla a su máximo rendimiento, por lo que según el diseño de la misma, se evalúa el impacto que ésta pueda tener en el rendimiento.

Material de segunda mano y alquileres

Sailboards Tarifa, (WINDSURES,S.L.) ofrece la posibilidad de comprar material de segunda mano al cliente, a través de su web online www.sailboardstarifa.com/proshop

La venta de material de segunda mano por parte de Sailboardstarifa.com es un servicio extra que ofrecen a los clientes sin ánimo de lucro, ya que dicho material es propiedad de un tercero. Además, en la web se ofrece el alquiler de una amplia variedad de materiales de gama alta y renovados anualmente.

Windsures S.L. en el Plan de Crecimiento Empresarial de la EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI), fundada en 1955 fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria, se convirtió en la primera escuela de negocios de España y una de las primeras de Europa.

Con el objetivo de consolidar y mejorar el crecimiento de las PYMES que cuentan con fabricación propia en España, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa lanzaron el Programa de Crecimiento Empresarial en la que participa Windsures S.L.

Se trata de un programa de asesoramiento a las empresas de los sectores industriales en las áreas de digitalización, innovación, marketing, financiación, operaciones y recursos humanos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.