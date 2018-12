La octava edición de Fun & Serious lo ratifica como cita imprescindible en la agenda gamer europea

50 ponentes y 1.100 firmas se congregaron en el BEC en una cita que atrajo a unos 40.000 asistentes. Los mejores juegos del año recogerán sus galardones en la ya tradicional gala del Museo Guggenheim. El torneo benéfico de Ibai recaudó algo más de 80.000 euros, más del doble del año pasado, para el centro oncológico pediátrico San Juan de Dios de Barcelona. En streaming hubo audiencias de hasta 52.000 seguidores. El programa Videojuegos por Alimentos recaudó 1.000 kilos de alimentos no perecederos La octava edición de Fun & Serious Game Festival cierra sus puertas este año con un balance muy positivo. Tras multiplicar por cuatro su área de exposición y juego y alcanzar la cifra récord de 40.000 asistentes, celebrará esta noche su gala de clausura con la entrega de los Premios Titanium que, como es ya tradición, se celebra en el Museo Guggenheim. Por las sesiones del GIF (Games Industry Forum) y las VIT Talks ha pasado medio centenar de ponentes de gran nivel, y una representación de 1.100 firmas vinculadas a la industria del videojuego (un 15% más que en 2017). El festival ha afianzado este año su vertiente más solidaria con la celebración del torneo League of Legends de Ibai, y el programa Videojuegos por Alimentos. Con este último se ha recaudado cerca de una tonelada de alimentos no perecederos para comedores sociales.

EL torneo de LoL, en que se involucraron Youtubers como Willyrex y Knekro, streamers como Paracetamor, rioters como Edgar Medina (Head Publisher de Riot Games para España) y jugadores profesionales como Attila Carvalho, de Team Vitality, recaudó un total de más 80.000 euros (76.679 euros de donación directa a los que se suman más de 3.000 euros de los suscriptores de Ibai), que se destinarán a la construcción del nuevo centro oncológico SJD Pediatric Center de Barcelona, un hospital que pretende convertirse en vanguardia en el tratamiento de niños con cáncer. En streaming hubo picos de audiencia de más de 52.000 seguidores.

“Año tras año estamos ratificando a Fun & Serious como un imprescindible en la agenda mundial de grandes eventos de la industria gamer y como una cita clave para la cultura vasca y española – aseguró Alfonso Gómez, director de Fun and Serious- Creemos que iniciativas como F&S promueven estratégicamente un sector con enorme potencial. Por eso es clave para nosotros el apoyo de instituciones como Gobierno Vasco, Diputación foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao y de patrocinadores como BBK, que comparten idéntica visión y amor hacia productos creativos que podemos considerar verdaderas obras de arte”.

El elevado número de ponentes, empresas, periodistas y asistentes subraya el impulso definitivo que Fun&Serious Game Festival ha adquirido en la industria de los videojuegos como evento de referencia más allá de nuestras fronteras y con impacto en toda Europa.

El Fun & Serious es un festival único en su especie, que busca por un lado poner en valor, reconocer e impulsar el trabajo de esta industria y elevar a los videojuegos a la categoría de un arte como puede ser el cine o la música a través de sus diferentes eventos, conferencias y foros, y por otro acercar no sólo los últimos lanzamientos y los juegos nacionales e internacionales al gran público, sino también a sus creadores, y a las personas que los hacen posibles: desarrolladores, guionistas, ilustradores, dobladores, actores de mock-up etc.

Esta noche tendrá lugar en el atrio del museo Guggenheim de Bilbao el cierre oficial de esta octava edición, con la entrega de los Premios Fun & Serious, con los que el festival distingue a los mejores videojuegos y equipos creadores del panorama internacional. En la alfombra que conduce al Guggenheim serán protagonistas los premiados honoríficos de este año Brenda Romero (Premio Bizkaia), Jade Raymond (Premio Pionera) y Fumito Ueda (Premio Vanguardia) además de representantes de los mejores videojuegos de 2018.