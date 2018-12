'Depredador', una inquietante audioserie de Neus Arqués para Storytel Original Comunicae

lunes, 10 de diciembre de 2018, 10:19 h (CET) Una historia llena de matices con la que se descubrirá la oscuridad de la naturaleza humana y, al mismo tiempo, la capacidad de superación de una mujer dispuesta a todo por encontrarse a sí misma en la jungla de la vida El oscuro negocio de la caza ilegal de animales exóticos es el telón de fondo sobre el que se construye una narración llena de personajes fascinantes, cuyas vidas se cruzan en los más altos niveles de la diplomacia internacional. Una audioserie fascinante que mantiene el misterio hasta el último minuto. Dinero, negocios y ambiciones que inciden en la naturaleza depredadora del ser humano, un lado oscuro con el que la protagonista se enfrentará al intentar solucionar lo que solo ella piensa que ha sido un asesinato. Una audioserie exclusiva de Storytel Original.

Depredador cuenta la historia de Amelia, una alcohólica en rehabilitación que sospecha que su mejor amiga no se ha suicidado, tal y como apuntan las pruebas. No pasa por una buena época. Tras casi tres meses ingresada en una clínica de desintoxicación por sus problemas con el alcohol, y acosada por uno de los médicos del centro, decide que ha llegado el momento de escaparse.

Apenas unas horas después de llegar a casa se entera de que Raquel, su mejor amiga, ha muerto. La tesis de la policía apunta al suicidio; Amelia, sin embargo, está convencida de que detrás de esta muerte se esconde alguien cuya identidad está resuelta a descubrir.

Unos tatuajes que ocupan todo el cuerpo de Raquel serán el detonante para que Amelia inicie una investigación que la llevará más lejos de lo que jamás hubiese imaginado y donde descubrirá que nadie es lo que parece.

Esta es también la historia de una fantasía, la del depredador, siempre al acecho, a la espera del mejor momento para atacar. Un personaje que aparece al final de cada episodio y que, en primera persona, irá descubriendo por qué y cómo hace lo que hace, y por qué Amelia se ha convertido en su nueva obsesión.

La autora, Neus Arqués, es escritora y conferenciante especializada en gestión de la visibilidad. Le interesa la visibilidad de las mujeres y de los escritores. Como novelista ha publicado Un hombre de pago, traducida a varios idiomas, Una mujer como tú y Todo tiene un precio, reconocida por los Premios Alares por promover el debate sobre la conciliación. Ha ganado el Premio Internacional de Narrativa Marta de Mont Marçal 2018 con la novela Caída libre.

Es autora, además, de diversos manuales de comunicación, entre los que destaca el Curso de escritura para mujeres muy ocupadas. Ha publicado, asimismo, Vive 50. Cambiar de vida sin cambiar de barrio, su primer ensayo autobiográfico.

