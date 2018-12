Nuevas tácticas de las aerolíneas para no pagar las compensaciones de más de 11 millones de euros Comunicae

lunes, 10 de diciembre de 2018, 11:51 h (CET) Las aerolíneas están aumentando los tiempos de vuelo para evitar pagar a los pasajeros. AirHelp pide que se revisen los tiempos reales de los vuelos Según estudios elaborados por la organización británica de consumidores, WHICH, actualmente algunas rutas aéreas son 35 minutos más lentas que antes. En concreto, algunas de las compañías que realizan estas prácticas en sus vuelos son British Airways, EasyJet y Ryanair. Con estas acciones, las aerolíneas mejorarían sus rendimientos de tiempos y evitarían así llegar al límite de tres horas de retraso en los vuelos, que permitiría a los pasajeros afectados poder solicitar una reclamación económica.

AirHelp, la plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, ha estudiado las rutas en las que las aerolíneas han ampliado los tiempos de vuelo. Con esta práctica, las compañías aéreas están evitando pagar millones de euros a los que los pasajeros afectados tendrían derecho, al prolongar los tiempos de cada vuelo. Solo en lo que va de 2018, las aerolíneas se han ahorrado utilizando estas técnicas más de 4 millones de euros.

Paloma Salmerón, directora de comunicación global de AirHelp, explica que "muchas aerolíneas tratan de hacer que cada vez resulte más difícil exigir una reclamación, y la táctica de alargar el tiempo de vuelo es otra manera para reducir las posibilidades de que los pasajeros puedan presentar una reclamación y recibir así una compensación económica por la molestia que han sufrido".

Las compañías aéreas que realizan esta práctica ahorran más dinero cada año. En 2015 se ahorraron 1,5 millones de euros; en 2016, 2 millones de euros y el año pasado la cantidad ascendió hasta los 4 millones de euros. En lo que va de 2018, la cantidad ya ha superado los 4 millones, lo que suma un total de más de 11 millones de euros que las aerolíneas están evitando pagar en compensaciones por vuelos retrasados.

Tal y como indica la legislación europea, si las compañías aéreas son responsables de retrasos en los vuelos superiores a tres horas, o de cancelaciones o denegar el embarque a un pasajero, tendrán que pagar una compensación de hasta 600 euros por persona, por lo que cualquier compañía que intente aumentar sus beneficios a costa de los pasajeros evitará pagar las reclamaciones por interrupción o retraso de vuelos.

"Actualmente hay muchos más vuelos, lo que a menudo puede suponer una mayor congestión o retraso aéreo. Pero también es cierto que los aviones modernos pueden viajar más despacio para consumir menos combustible. Por esta razón, no tiene sentido que con aviones más modernos las compañías prolonguen los vuelos, y eviten con esta táctica pagar los costes adicionales de las compensaciones por retrasos en los vuelos", asegura Salmerón.

Problemas en el vuelo: los derechos de los pasajeros

Según la legislación europea, si las aerolíneas son las responsables de los retrasos en el vuelo de más de tres horas, cancelaciones o denegación de embarque a un pasajero, deberán pagar una indemnización de hasta 600 euros por persona, por lo que hay muchas compañías que intentan encontrar formas de evitar los pagos debidos a reclamaciones de cancelación o retraso de vuelo.

El requisito para esto es que el aeropuerto de salida o para las llegadas dentro de la Unión Europea. Además, debe ser la compañía aérea la responsable de este retraso. En estos casos, el pasajero tiene derecho a realizar esta reclamación en un plazo máximo de tres años a partir de la fecha del incidente.

En circunstancias extraordinarias como tormentas o emergencias médicas la aerolínea está exenta de la obligación de compensar a los pasajeros.

En el caso de que el retraso sea superior a dos horas, las aerolíneas también están obligadas a proporcionar a los pasajeros comidas, bebidas gratuitas, así como acceso a comunicación e incluso un alojamiento, si es necesario.

Para solicitar la reclamación correspondiente, los pasajeros pueden usar la aplicación AirHelp gratuita, disponible en Google Play Store y Apple App Store. Para obtener más información o verificar el derecho a una compensación aérea, se puede visitar: https://www.airhelp.com/es/

Sobre AirHelp

AirHelp es la plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas. Desde su creación en 2013, AirHelp ha ayudado a más de 7 millones de viajeros en las gestiones relativas a sus reclamaciones, con una estimación de más de 800 millones de euros en compensaciones. AirHelp está disponible en 30 países, ofreciendo soporte en 16 idiomas. Actualmente en la compañía trabajan más de 550 empleados en todo el mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.