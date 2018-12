La clínica de reproducción IMF centro de referencia en su sector en Barcelona Comunicae

lunes, 10 de diciembre de 2018, 13:03 h (CET) La clínica de reproducción IMF "Institut Mèdic de Fertilitat", se convierte en uno de los centros de referencia en el ámbito de la reproducción asistida en Barcelona, aplicando los más novedosos métodos para conseguir el objetivo de ser padre o madre La Clínica de reproducción IMF en Barcelona se afianza com una de las clínicas líderes en tratamientos en fertilidad y reproducción, Inseminación artificial, y Ovodonación en la capital catalana.

Des de su llegada a Barcelona hace dos años, el Institut Mèdic de Fertilitat como clínica especializada en todo tipo de tratamientos de fertilidad para ayudar a conseguir el deseo de ser padres, no ha parado, incrementando los casos de éxito y consiguiendo los objetivos, con unos altos resultados de éxito. De hecho, 9 de 10 pacientes consiguen su objetivo de tener un bebe, debido a que la clínica cuenta con todas la técnicas y tratamientos existentes en la reproducción asistida, pudiendo atender todos los casos, con una amplia garantía de éxito.

Entre los tratamientos que se ofrecen en la clínica son: Fecundación in Vitro, Inseminación artificial, Adopción de embriones, Congelación de embriones, Estudio de fertilidad masculino, FIV donante de óvulo y semen, Estudio de fertilidad femenino, Inseminación artificial conyugal o como el método ROPA.

En el centro de Barcelona, disponen de un amplio equipo médico multidisciplinar formado por ginecólogos, andrólogos, biólogos y psicólogos expertos en todos los tratamientos efectuados en la clínica junto con la tecnología de última generación en el sector de la reproducción asistida. Los médicos de la clínica estudian caso a caso en profundidad, para determinar cuál es el problema o las causas de la no obtención del embarazo, y de esta manera, poder aplicar el mejor tratamiento y el más idóneo a seguir en cada caso, obteniendo así, muchos casos de éxito.

Ya hace dos años, que l’Institut Mèdic de Fertilitat se instaló en Barcelona de la mano del Doctor Galera y todo su equipo del Instituto Madrileño de Fertilidad, con más de 30 años de experiencia en el sector de la salud y la reproducción en la comunidad de Madrid, siendo líderes dentro del sector, y pioneros como el primer embarazo en la comunidad de Madrid, el primer embarazo con embriones congelados o el primer embarazo ICSI en Madrid.

En IMF Clinica de Fertilidad, cuenta también, con un programa de donación de óvulos en y semen (en el centro de Madrid), en este caso está enfocado a las personas que quieren ayudar a otros en su objetivo de tener hijos.

En el Institut Mèdic de Fertilitat, te ofrecen la primera visita gratuita y personalizada para que cada paciente reciba el mejor asesoramiento de que tratamiento recibir, y de esta manera, tener las máximas garantias de éxito en cada caso, y colaboran con las más importantes mutuas de nuestro país.

