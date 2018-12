Fersay celebra el 24 aniversario de su filial alicantina Soel Comunicae

lunes, 10 de diciembre de 2018, 13:03 h (CET) Los pedidos internacionales de la compañía han crecido por encima del 30% en 2018 La delegación alicantina de Fersay, que aún conserva el nombre antiguo de la compañía (Soel), cumple su vigésimo cuarto aniversario. Un proyecto que comienza en 1998 por la fuerte demanda que la compañía tiene en la zona y que sirve para dar mejor servicio en la costa mediterránea y las Islas Baleares.

En 2015, Soel decide cambiar sus instalaciones del centro alicantino a una nave en las afueras de la capital y cerca de las principales empresas de transporte, desde dónde continúa dando cobertura a los clientes de la zona. Desde estas oficinas centrales, la compañía presta también sus servicios la venta on-line hacia el cliente particular, tanto en pedidos nacionales como internacionales, esta segunda con un crecimiento por encima del 30% en este 2018.

"La principal ventaja para nuestros clientes, es que podemos hacer servicios interdía (de mañana a tarde) y este tipo de servicio, tiene mucha demanda en un mercado donde lo que prima es la rapidez", ha afirmado María Jesús Gómez, encargada de la filial desde el año 2012.

Esta filial, junto con la delegación de Tenerife y la central ubicada en Madrid, forman el grupo Fersay, que celebrará su 40 aniversario el próximo 2019.

"Considerando que solo en 16% de las empresas españolas tienen más de dos décadas, poder decir que no solo sobrevivimos si no que creceremos con dos dígitos este 2018 en esta delegación, es un orgullo como empresario y como gerente", afirma José Carrasco, director de Fersay.

La celebración, tendrá lugar el próximo sábado día 15 y reunirá a todos los empleados de las 3 delegaciones en Madrid.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una red comercial de 5.500 clientes, una facturación de 10,2 millones de euros en 2017 y una experiencia de más de 38 años.

Con sede central en Madrid, la compañía cuenta con un almacén de más de 11.500 metros cuadrados desde donde distribuye más de 144.000 referencias a 37 países.

