Nuevo impulso de unAplauso.com: El portal de contratación de artistas y espectáculos

UnAplauso.com, el sitio online que pone en contacto la oferta y la demanda de espectáculos en España, inicia una nueva etapa de consolidación y crecimiento. Presente en España, Alemania, México y resto de Sudamérica, y con más de 25.000 artistas, 100.000 clientes registrados y 500.000 eventos organizados, es la base de datos más completa y con más experiencia en el mercado de la contratación de artistas y espectáculos Nueva etapa en unAplauso.com. Tras una década poniendo en contacto a los artistas que quieren darse a conocer y los usuarios que buscan un espectáculo, unAplauso.com recibe un nuevo impulso gracias a un cambio en la propiedad de la plataforma y la incorporación de un nuevo equipo de dirección.

El nuevo equipo, formado por Carlos Neira, Sergi López y Santi Alcaide, está desvinculado totalmente del anterior y llega para dar continuidad a la plataforma, con más fuerza y voluntad de crecimiento.

UnAplauso.com es el lugar de encuentro de los artistas que buscan un medio a través del que darse a conocer, y las personas individuales, empresas y administraciones que buscan artistas y espectáculos para contratar.

La web presenta la mayor oferta de espectáculos en España, con más de 25000 artistas, más de 100.000 clientes registrados y más de 500.000 eventos organizados hasta el momento.

Precisamente su potente base de datos y el conocimiento del mercado son dos de los grandes valores de unAplauso.com que el nuevo equipo va a potenciar para consolidar la plataforma como sitio de referencia.

Nuevo diseño y mejoras en el portal

El nuevo equipo de unAplauso.com se ha fijado como objetivo el crecimiento tanto en España como en el resto de países en los que tienen implantación: México, Alemania, Austria y resto de Sudamérica. Al mismo tiempo, se han fijado el objetivo de entrar en nuevos países donde todavía no tienen presencia.

En esta nueva etapa destaca también la voluntad de ampliar el número de categorías de artistas y servicios y aportar más valor en la contratación de servicios.

El usuario también verá pronto un cambio de imagen de la página web, mucho más atractiva y útil. El cambio de diseño irá acompañado de mejoras técnicas que harán que la plataforma funcione mejor que nunca.

La nueva directiva de unAplauso.com no cierra las puertas a posibles colaboraciones con inversores pero también artistas o compañías especializadas en eventos que quieran sumarse al proyecto para hacerlo crecer a nivel económico pero también de know how.

Con la adquisición de unAplauso.com, los socios han fijado otro objetivo prioritario: devolver a la compañía el trato de 'tú a tú' con el cliente y priorizar ante todo su satisfacción.

“Queremos que recobren la confianza que han invertido desde hace diez años, con la seguridad que contarán con un equipo humano que los respaldará y que les ofrecerá el mejor trato posible para destacar en la página, así como asesoramientos gratuitos en cómo mejorar sus anuncios”, explica la nueva dirección.

#QueNoPareLaFiesta

Para más información:

comercial@unaplauso.com

(+34) 665.34.15.18