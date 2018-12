Tecompongotucancion ofrece la posibilidad de sorprender a la pareja estas navidades Comunicae

lunes, 10 de diciembre de 2018, 09:11 h (CET) ¿Sorprender a la pareja? Por qué las canciones personalizadas se han abierto camino entre los regalos más originales El mundo digital ha abierto la puerta a modelos de negocio tan novedosos como las canciones on demand, un servicio cada vez más popular entre las parejas españolas, por la sencillez, comodidad y valor simbólico de este regalo.

Regalar canciones personalizadas está de moda, y no porque el día de San Valentín se haya adelantado en el calendario.

Los perfumes, los viajes, las cajas acorazonadas de bombones y los productos tecnológicos siguen encabezando el ‘ranking’ de regalos típicos entre los enamorados. Sin embargo, cada vez son más las parejas que deciden sorprenderse con un detalle más personal y exclusivo, apostando por las canciones on demand.

‘Te Compongo Tu Canción’, una de las referencias españolas en esta industria, ha experimentado un crecimiento sostenible en la demanda del servicio por parte de este público. Son muchas las razones que explican este auge, más allá del reclamo de esta plataforma: "¿Qué puede haber más original que regalar una canción personalizada a alguien especial?".

En primer lugar, la música no es superficial ni consumista, teniendo un fuerte valor simbólico y emocional. Estas cualidades son muy buscadas por las parejas que desean expresar, sin palabras, lo que sienten por su ‘media naranja’.

La comodidad también juega un papel importante en la demanda de canciones personalizadas, ya que plataformas como ‘Te Compongo Tu Canción' permiten adquirirlas a distancia, en solo unos clicks. Pero a diferencia de otros obsequios disponibles online, las canciones demuestran ser más asequibles y duraderas.

Sorprender a la pareja con una canción personalizada, al alcance de un click

La venta de regalos online ha despegado definitivamente en España, como demuestra la excelente acogida que el Cyber Monday y otras iniciativas tiene entre los consumidores. Pero los productos inmateriales también han encontrado un hueco en este mercado. Así lo demuestran las canciones on demand.

La madrileña Manuela Soriano es la voz (y la guitarra) detrás del éxito de ‘Te Compongo Tu Canción’, una plataforma que permite a cualquier usuario solicitar una canción a medida en cuestión de minutos. A través de un sencillo formulario, los interesados explican cuál debe ser el contenido de la letra (anécdotas, historias, sentimientos, etc.). Posteriormente se envía el primer borrador de la canción, que servirá de base para la versión final en los formatos indicados por el cliente.

Asimismo, esta plataforma ofrece servicios adicionales, como el montaje de vídeos con la canción personalizada en cuestión o la interpretación de la misma en directo.

Frente a los típicos regalos de enamorados, ‘Te Compongo Tu Canción’ ofrece un valor añadido a quienes deseen sorprender a esa persona especial. Y es que el romanticismo ‘suena’ mejor con música.

Acerca de Te Compongo Tu Canción

Te Compongo Tu Canción es una plataforma online creada por Manuela Soriano, compositora, cantante y emprendedora madrileña. Está destinada a particulares y empresas que deseen comunicar un mensaje a través de la música, de estilo directo, sencillo y melódico.

Contacto de prensa

Te Compongo Tu Canción

Dirección: Calle de Alcalá, 91, 28009 Madrid

Email: hola@tecompongotucancio.com

Tfno: 660 82 92 42

Website: tecompongotucancion.com

