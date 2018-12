La monarquía británica también reina en Instagram Instagram es la red social que más crece entre los líderes mundiales Redacción Siglo XXI

domingo, 9 de diciembre de 2018, 09:56 h (CET) La historia se está inmortalizando ahora desde Instagram. Los líderes políticos se hacen cada vez más visibles en las redes sociales y especialmente en ésta. Lo que antes no se contaba ahora se está haciendo público para que todos lo vean. Fue en esta red social donde el Ministro de Asuntos Exteriores de Singapur posteó la primera selfie informal con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un en junio de este año. Estas son algunas de las conclusiones del estudio “World Leaders on Instagram” de 2018 publicado por la agencia líder en comunicación global Burson Cohn & Wolfe.



Según el estudio, así como en Asia, América Latina o África son los líderes políticos los que tienen más seguidores en Instagram, en Europa y en los países árabes es la monarquía quien lidera el ranking. En el caso de Europa la familia Real Británica (@theroyalfamily) ocupa el primer lugar con más de 3,5 millones de seguidores. La foto oficial de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle se convirtió en la más popular de su Instagram en 2018 con más de 660.000 likes. Por detrás le siguen Emmanuel Macron (@emmanuelmacrom) con más de 1 millón y Angela Merkel (@bundeskanzlerin) con más de 680.000 seguidores.



En lo que respecta a los países árabes, el ranking lo encabeza la Reina Rania de Jordania (@queenrania) con más de 4,5 millones de seguidores, seguida por Mohamed bin Rashid Al Maktum (@hhshkmohd), actual primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos.



En España, Pedro Sánchez cuenta con 89.600 seguidores, pero es el tercer mandatario que tiene un número más alto de stories “destacados” en su perfil por detrás del jefe de estado de Irán, Ayatollah Seyed Ali Khamenei y de la Casa Real Sueca.



Instagram stories se ha convertido en el segundo canal para la diplomacia digital, ya que es el sitio donde los líderes se encuentran, saludan y etiquetan los unos a los otros. Además, los Instagram stories también sirven para ver qué sucede en los pasillos de los centros de poder.



En la Comisión Europea se ha usado Instagram Stories a través de las “poll stickers” y los Q&A para fomentar la interacción con sus seguidores de forma directa.



El ranking de líderes mundiales sigue estando encabezado, como en otras ediciones, por el primer ministro de India, Narendra Modi, seguido en Instagram por 14,8 millones de seguidores. Le sigue de cerca el presidente indonesio Joko Widodo (@Jokowi), con 12,2 millones de seguidores y que, en los últimos 12 veces, duplicó su número de seguidores. Con 10 millones de seguidores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocupa la tercera posición. El Papa Francisco ocupa la cuarta posición con 5,7 millones de seguidores.



En cuanto a los líderes del G20 destaca que Vladimir Putin y el primer ministro chino, Xi Jinping, son los únicos sin cuenta personal oficial en Instagram.



Pero lo importante en Instagram no es sólo el número de seguidores, sino la interacción que se mantiene con ellos. Y es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lidera el ranking en relación a las interacciones totales obtenidas (comentarios y likes). En los últimos 12 meses @realDonaldTrump ha acumulado más de 218 millones de interacciones, tres veces más que el primer ministro indio, Narendra Modi. También destaca por tener la foto con más comentarios.



El estudio ha analizado la actividad de las 426 cuentas de Instagram pertenecientes a los jefes de estado, de gobierno y de los ministros de relaciones exteriores, 100 más que en el estudio de 2017, utilizando los datos obtenidos de la herramienta CrowdTangle de Facebook. A 1 de octubre de 2018, las cuentas tenían un alcance total de 98,3 millones de seguidores y habían publicado 98.372 post en los últimos 12 meses, los cuales habían generado un total de 860,4 millones de interacciones (comentarios y shares).

