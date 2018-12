Messi sube de tono barriendo al Espanyol El Barça golea en el derbi (0-4) y defiende su liderato con firmeza Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 9 de diciembre de 2018, 08:42 h (CET) El FC Barcelona se ha llevado este sábado con comodidad el derbi ante el RCD Espanyol, con un 0-4 fraguado en la primera parte de un choque donde el argentino Leo Messi acaparó protagonismo, facilitando con sus gol y asistencias que los culés defendieran sin problemas su liderato en LaLiga Santander.



El estadio de Cornellà-El Prat fue terreno propicio para el despliegue de un Messi muy inspirado, artífice con su doblete de que el Barça llegara a los 31 puntos y prolongase su condición de líder. Por contra, el conjunto espanyolista encadenó su cuarta derrota liguera y cayó provisionalmente hasta el noveno lugar (21 ptos.).



Pese a tener más cerca el aliento del Atlético de Madrid, merced a la victoria colchonera en su compromiso mañanero ante el Deportivo Alavés (3-0), los pupilos de Ernesto Valverde no mostraron un solo ápice de nerviosismo en un derbi que quedó visto para sentencia en el primer acto.



Messi inauguró el marcador sobrepasado el cuarto de hora, con un magistral lanzamiento de falta que cogió rosca hasta entrar por la escuadra en la portería rival. Primer disparo propiamente dicho, primer golpe para un Espanyol en pleno bache y que ahora solo tiene la Copa del Rey como consuelo.



Su reciente victoria por 1-0 sobre el Cádiz CF, de Segunda División, había dejado con gesto torcido a las gradas de un estadio que tampoco levantó cabeza este sábado ante la pericia de Messi. El astro argentino recuperó la compañía en ataque del uruguayo Luis Suárez, junto al francés Ousmane Dembélé en detrimento del brasileño Philippe Coutinho.



El propio Dembélé puso tierra de por medio con el 0-2, haciendo con la zurda un recorte al central Javi López para 'ipso facto' disparar con la diestra al palo largo de Diego López. El portero espanyolista había sido testigo de otra gran jugada de Messi, se zafó de varios oponentes hasta hallar el resquicio idóneo por el que pasar a Dembélé.



MESSI ENCUENTRA CADA RESQUICIO

La fiesta de 'la Pulga' siguió con otra asistencia a Suárez por encima de los centrales, culminando una así pared; pero el charrúa remató al palo y Arturo Vidal también falló en el rechace. De inmediato, el propio Messi estrelló en la cepa del poste un cabezazo que desesperó a Diego López.



Entre tanto ajetreo, el arquero perico colaboró sin querer en el 0-3, al borde del descanso y obra de un Suárez insistente hasta que encontró premio. Se desmarcó raudo a la espalda de la defensa y, tras un par de tarascadas, llegó a la línea de fondo; sobre la raya, se sacó un lanzamiento raso por entre las piernas de Diego López, que desvió la pelota hacia su propia portería.



La segunda parte, de puro trámite para los de Valverde, le sirvió a Messi para marcar el segundo tanto de su cuenta particular con otra falta directa. En el minuto 65, el '10' blaugrana volvió a batir a un guardameta superado por las circunstancias y el buen desempeño rival.



El Espanyol tuvo un conato de reacción 10 minutos más tarde, con un gol de Óscar Duarte a la salida de una lejana falta lateral. Pero el VAR corrigió ese lance, pues el defensa costarricense se encontraba en fuera de juego por escasos centímetros. No hubo premio finalmente para el equipo periquito, deprimido aún más tras caer frente a un vecino que tiene a su gran referente ofensivo claramente al alza.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPANYOL, 0 - BARCELONA, 4 (0-3, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPANYOL: Diego López; Javi López, Óscar Duarte, David López, Didac; Marc Roca, Darder (Granero, min. 74), Víctor Sánchez, Hernán Pérez (Leo Baptistao, min. 59); Borja Iglesias y Melendo (Sergio García, min. 63).



BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic (Denis Suárez, min. 82), Vidal; Dembélé (Coutinho, min. 68), Messi y Suárez (Munir, min. 79).



--GOLES:

0-1, min. 17: Messi.

0-2, min. 25: Dembélé.

0-3, min. 45: Suárez.

0-4, min. 65: Messi.

--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C.Madrileño). Amonestó con amarilla a Didac (min. 79) por parte del Espanyol.



--ESTADIO: RCDE Stadium, 24.037 espectadores. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Valencia y Villarreal no levantan cabeza Los valencianistas dejan al Sevilla segundo El Atlético más efectivo (3-0) Kalinić sige con su racha goleadora El Leganés perdona al Getafe en Butarque Un zapatazo sin compasión de Nyom dio el empate al Leganés Boca Juniors presenta un recurso al TAS para ser declarado ganador de la Copa Libertadores Ya han presentado dos solicitudes rechazadas Isco y Asensio se divierten con el Melilla El Real Madrid golea a un 'Segunda B' y accede a octavos a final en Copa