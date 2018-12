Valencia y Villarreal no levantan cabeza

El Sevilla vio escapar tres puntos este sábado en el 1-1 ante el Valencia que dio Diakhaby para los locales en el minuto 92 de Mestalla, un gol sobre la bocina que no evitó la pañolada al equipo y la bronca hacia el palco, en una jornada 15 de LaLiga Santander que dejó también otro mal día del Villarreal, pese a la reacción final, en el 2-3 ante el RC Celta.



El cuadro andaluz parecía meter presión al Barça en la apretada lucha por el liderato, como había hecho antes el Atlético, pero se le esfumó lo que era una victoria merecida en una falta rematada de cabeza por el defensa francés. Un empate que deja al Sevilla con 28 puntos, los mismos que el Atleti, y un Barça que cierra el sábado con el derbi ante el Espanyol.



Los de Pablo Machín manejaron el partido desde la confianza que les da su trayectoria. En cambio, al Valencia le pudo la ansiedad de un año que no arranca y cada vez se ve más lejos de los objetivos europeos, despedido con pañolada y gritos contra la directiva. Los 'che' volvieron a echar de menos los goles de sus delanteros, con la mejor ocasión a los dos minutos, de Garay y Santi Mina.



El Sevilla se aplicó en defensa aunque tampoco generó peligro, igual que en la reanudación. Quincy Promes, revulsivo ante el Alavés, volvió a lucirse en banda derecha ante las bajas de Navas y Aleix Vidal, y de ahí nació el gol de Sarabia. Mestalla comenzó a entonar los pitos con un balón al palo de Banega y André Silva también se encontró con la madera. Un perdón que aprovechó el Valencia para sacar un empate que no calmó el enfado de Mestalla.



EL CELTA TORPEDEA AL SUBMARINO

Aún en la Comunidad Valencia, la jornada liguera siguió con otra mala tarde de un Villarreal que sigue arrimado a la zona de descenso. El RC Celta en cambio se lo cree con Miguel Cardoso, en otra victoria bajo el nuevo técnico celeste, con el estado inspirado de Brais Méndez y una delantera que golpeó con Maxi Gómez esta vez.



El reciente internacional español perdonó pero se desquitó con el 0-1 al borde del descanso. Un golpe que no supo encajar un Villarreal inoperante, sin mordiente, y que se vino abajo con el 0-2 en el reanudación de Okay Yokuslu. A los dos minutos, Maxi completó el golpe, pero el 'submarino' cerca estuvo de salir a flote en los 10 últimos minutos, desde una cesión de Rubén Blanco.



El libre indirecto lo convirtió Bacca y el delantero colombiano hizo también el segundo local. Sin embargo, Gerard Moreno se estrelló con el poste y el Villarreal no logró culminar su reacción tardía, la cual no evita otra nube negra sobre Javi Calleja. El Celta en cambio ve incluso cerca la zona europea con 20 puntos.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 16.

-Sábado.

Atlético - Alavés 3-0.

Valencia - Sevilla 1-1.

Villarreal - Celta 2-3.

Espanyol - Barcelona. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 20:45.

-Domingo.

Eibar - Levante. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 12:00.

Huesca - Real Madrid. Melero López (C.Andaluz) 16:15.

Real Sociedad - Valladolid. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 18:30.

Betis - Rayo Vallecano. Martínez Munuera (C.Valenciano) 20:45.

-Lunes.

Athletic Club - Girona. Prieto Iglesias (C.Navarro) 21:00.

-Viernes.

Leganés - Getafe 1-1.