El Atlético más efectivo (3-0) Kalinić sige con su racha goleadora José Luis Torremocha

@Ben_martin_10

sábado, 8 de diciembre de 2018, 15:35 h (CET) Los rojiblancos se situaron virtualmente colíderes antes que Sevilla y Barcelona disputaran sus partidos correspondientes, imponiéndose con claridad al cuarto clasificado de la Liga. Y sufriendo. Cómo estaba en el guión, y no reflejó el resultado final.

La baja de Diego Costa no aleja al Atlético de la pelea por la Liga. La plaga que están paciendo los de Simeone, causó que Saúl jugara como lateral izquierdo. Desde que debutó en primera división a Ñíguez sólo le falta desempeñarse como portero. Sin la participación de Koke por acumulación de tarjetas el Cholo concedió la titularidad a Correa como extremo. Y a Kalinić en punta. El croata se asienta como recambio de Diego Costa. Si a su entrega y buen juego posicional acaba sumando dianas, difícilmente saldrá del once titular. Meter la tripa para empujar un sensacional centro de Arias le bastó para anotar por segundo partido consecutivo y recibir la ovación del Metropolitano.

Giménez volvió a jugar con la rojiblanca, pero para mayor desgracia para los colchoneros por la lesión que Lucas sufrió en la rodilla. Un testarazo del uruguayo nada más comenzar el segundo tiempo pudo matar el partido. Sin los chispazos de Lemar, el Atlético se encomendó al capitán Griezmann: eje del equipo, y goleador. Vitolo quien a falta de ser titular cada vez suma más minutos de calidad, hizo el resto.

El Alavés buscó el gol dando entrada a Borja Bastón en lugar de Wakaso al inicio del segundo tiempo. Los de Abelardo no perdieron nunca el ritmo del encuentro, e incluso llegaron a rematar más que los rojiblancos entre los tres palos, pero con menos sensación de peligro que su rival, sin sensaciones de remontada. La zurda de Ibai, y la entrega de Calleri fueron las principales armas vitorianas. Ejercieron un dominio que no incomodó en absoluto al Atlético.

Los de Simeone sí sentenciaron a 10 minutos del final con la asistencia Machín a Griezmann y golearon el 87 tras otra jugada del francés y Correa, con Rodrigo como protagonista. El Atlético recuperará a Godín en la pelea por el liderato en su grupo de la Liga de Campeones el próximo martes. La visita a Valladolid, y el partido contra el Espanyol en las definirán si la calificación rojiblanca es notable o sobresaliente antes de la llegada de 2019.

Ficha técnica:



3-Atlético de Madrid: Oblak (1); Arias (3), Savic (2), Lucas (2), Saúl (2); Correa (2), Rodrigo (3), Thomas (2), Lemar (1); Griezmann (3) y Kalinić (3).

0-Deportivo Alavés: Pacheco (2); Martin (1), Laguardia (1), Ximo Navarro (1), R.Duarte (1); Manu (2), T. Pina (1), M.Wakaso (2); Ibai (2), Joni (2) y Calleri (2).

Goles: 1-0 Kalinić (min.24), 2-0 Griezmann (min.81), y 3-0 Rodrigo (min.87).

Cambios: En el Atlético de Madrid: Giménez (2) por Lucas (min.55), Vitolo (3) por Lemar (min.55), y Correa (1) por Diego Costa (min.78). En el Deportivo Alavés: Borja Bastón (1) por Wakaso (min.46), Burgui (1) por Ibai (min.70), y Sobrino (s.c) por Martín (min.80).

Árbitro: Hernández Hernández (Comité extremeño) (1). Amonestó con amarilla a Kalinić (min.4), Calleri (min.14), T. Pina (min.15), Ximo Navarro (min.36), Arias (min.57), Thomas (min.78), Montero (min.90), y Laguardia (min.90).



Incidencias: 60.000 espectadores asistieron al estadio Wanda Metropolitano. Decimoquinta jornada de la Liga. Leire Peña, campeona del mundo Sub - 17, fue homenajeada en el tiempo de descanso.

