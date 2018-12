Desde la tierra del Sol Naciente No conocía el Paraguay pero se inspiró en el Ñanduti Peter Tase

sábado, 8 de diciembre de 2018, 12:25 h (CET) Se trata de un ciudadano japonés que participó del concurso de diseño convocado por el gobierno de nuestro país y la embajada del Japón en Paraguay, con motivo de los 100 años del relacionamiento diplomático entre Paraguay y el país asiático.

Tai Sato, participó desde el Japón del mencionado concurso para la selección del logotipo oficial que se utilizará en las distintas actividades conmemorativas que se realizaran en el 2019 en nuestro país y que serán organizadas por la Embajada del Japón y la Cancillería Nacional.

En entrevista exclusiva desde Japón, para Tribuna de Paraguay TV HD, el ciudadano Japonés, señaló que nunca conoció el Paraguay y que por el concurso, se dedicó a investigar sobre la cultura de nuestro país.

“Me da pena decirlo, pero antes de participar en este proyecto no tenía mucho conocimiento del Paraguay y solo lo reconocía como potencia mundial de futbol. Pero en el proceso de elaboración del diseño, investigue sobre el país y sentí que Paraguay tiene cierta similitud con el Japón” comentó.

Agregó sobre las similitudes entre ambas naciones que “en ambos países abunda la magnífica naturaleza, aunque uno está rodeado del mar y el otro es mediterráneo”

También, en cuanto a la contextura física, mencionó que “muchos paraguayos tienen el origen mongoloide igual que los japoneses. Muchos inmigrantes y empresas japonesas han ido al Paraguay desde Japón. También me impresionó que a pesar de estar en puntos opuestos del planeta, ambos países han mantenido la amistad desde hace 100 años”

Sobre cómo se le ocurrió o en que se inspiró para crear el logo, mencionó “lo elaboré tomando como diseño el ñandutí, en el cual se entretejen la sabiduría y esperanza”.

Explicó que “dentro del diseño del ñandutí están hiladas siluetas humanas tomadas de las manos, simbolizando ambos países, Paraguay y Japón, que han caminado e irán caminando tomados de las manos. Quise expresar en el diseño la historia que ambos países han tejido y el futuro que tejerán en conjunto”

Sato dedico este galardón, “con mucho agradecimiento a mi esposa y a mi hijo quienes sostienen mis actividades. Y también a mis colegas de la empresa donde trabajo, quienes estimulan mi creatividad”.

Agrego que cuando se enteró de la noticia que los propios mandatarios de Paraguay y Japón, hayan descubierto el logotipo, durante la visita del Primer Ministro Japonés Abe, “nunca me imaginé que lo presentarían los propios mandatarios. Al enterarme de la noticia, me quedé con la mente en blanco y durante un tiempo no podía hacer nada”. “Me siento muy honrado y feliz porque mi diseño fue seleccionado para profundizar amistades. Como el significado del logo, deseo que ambos países estén tomados de la mano sólidamente y que se extienda el círculo de amistad, para lograr juntos mayor desarrollo y prosperidad” finalizo.

El agregado cultural de la embajada nipona en Paraguay, Ryotaro Kasai, en estudios de Paraguay TV HD, comento que recibieron unos 200 diseños desde ambos países, lo cual al ser tan buenos, se hizo difícil poder elegir, sin embargo tuvieron que optar por uno.

Explicó que las relaciones entre Paraguay y Japón son excelentes y que el 2019 estará cargado de actividades organizadas tanto aquí como en el país nipón, para festejar estos 100 años.

Destaco que la visita del Primer Ministro Shinzō Abe, es un hecho histórico en el ámbito de las relaciones diplomáticas, ya que por primera vez, una autoridad gubernamental pisa tierras paraguayas y de esa forma Japón está demostrando lo importante que es el Paraguay en la comunidad internacional.

