L’Associació de Comerciants Born Comerç entrega els seus premis anuals demanant més complicitat i sensibilitat pel barri

Born Comerç ha premiat enguany tres iniciatives empresarials del barri: l’empresa Tiny Cottons, el Museu MEAM i el Grup de restauració Sagardi La Presidenta de l’Associació de Comerciants BORN COMERÇ del barri de El Born-La Ribera, Marga Domingo, en el transcurs de la VI edició dels premis Born Comerç ha volgut llançar una avís a les autoritats advertint del perill de “degradació” del popular barri de Barcelona.

Domingo ha reflectit aquesta preocupació dels comerciants en el transcurs de l’acte d’entrega dels Premis Born Comerç, que organitza l’associació anualment i que es va celebrar ahir al vespre.

La presidenta ha lloat la feina feta per comerciants i veïns en la transformació del Born, però actualment veu “greus símptomes de degradació” al barri; concretament, ha assenyalat “problemes de seguretat, brutícia i enllumenat”. Una problemàtica davant la qual “no trobem ni la sensibilitat ni l’actitud adequada”.

Malgrat les paraules de preocupació de Marga Domingo envers les dificultats que pateix el teixit comercial del barri, la presidenta dels botiguers del Born ha volgut fer una “crida a tothom per encarar-nos als nous temps amb ambició. Cal recuperar aquell Born que fa pocs anys havia estat entre els districtes més atractius del món”.

En el decurs de l’acte, l’associació ha presentat també als seus associats la campanya #Rebornem per “col·locar el barri del born allà on es mereix”, ha reblat Domingo. En aquest sentit, Domingo també ha afegit que el Born està preparat per esdevenir un barri BID (Business Improvement District).

En l’acte d’entrega han participat també la Consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i la Regidora del Districte de Ciutat Vella, Gala Pin. Chacón ha parlat de les necessitats del comerç actual, de l’adequació dels barris a les necessitats comercials i del comerç electrònic com “oportunitat al temps que amenaça”. Per la seva banda, Pin ha volgut posar l’accent en els aspectes més socials del comerç i ha titllat concretament l’empresa Amazon “d’amenaça pel comerç del barri”.

Els premis

Pel que fa als premis, l’associació ha volgut reconèixer “les millors iniciatives empresarials així com les propostes més singulars de l’oferta del Born”, ha expressat Domingo.

En aquest sentit, la presidenta de l’associació també ha volgut destacar que “la potenciació de la marca Born passa per la consolidació i enfortiment del nostre producte. I la millor manera de fer-ho, creiem, és amb aquests tipus de reconeixements”.

Les iniciatives empresarials guardonades, sota les categories Cultura, Gastronomia i Comerç, han estat:

Categoria Comerç: L’empresa Tiny Cottons , dedicada al retail de moda infantil i fundada per Bárbara Bruno i Gerard Lazcano.

L’empresa , dedicada al retail de moda infantil i fundada per Bárbara Bruno i Gerard Lazcano. Categoria Gastronomia : L’empresa de serveis de restauració Sagardi fundada per Mikel López de Viñaspre.

: L’empresa de serveis de restauració fundada per Mikel López de Viñaspre. Categoria Cultura: Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) impulsat per José Manuel Infiesta al barri del Born. Premsa:

