Willis Towers Watson firma una alianza con Elma, la innovadora plataforma de Telemedicina Comunicae

viernes, 7 de diciembre de 2018, 10:53 h (CET) Willis Towers Watson incluirá Elma como valor añadido dentro de sus programas de beneficios sociales. La plataforma permite a sus usuarios el acceso inmediato desde el Smartphone a profesionales colegiados en medicina general y especialistas. Se estima que el 70% de las visitas médicas podrían ser solucionadas de manera no presencial Willis Towers Watson, empresa líder en consultoría global, broking y soluciones, ha firmado un acuerdo con Elma, servicio español de salud digital, con el objetivo de incluir sus servicios dentro de los programas de beneficios sociales para sus clientes. Esta pionera herramienta de telemedicina permite al usuario resolver de forma rápida y cómoda desde el smartphone, cualquier duda médica en cualquier momento y a cualquier hora. Willis Towers Watson, en su apuesta por incorporar en cada una de sus soluciones, las plataformas más innovadoras.

Según el último estudio sobre tendencias en beneficios sociales de Willis Towers Watson, los empleados felices están un 36% más motivados y son un 31% más eficientes y esta felicidad depende, en gran medida, de las políticas de salud y el bienestar que incorporan las compañías y que se ha convertido en todo un reto para las organizaciones que, en un futuro inmediato, deben abordar una mayor adaptación, innovación y personalización en sus programas.

Según datos del sector médico se estima que el 70% de las visitas podrían ser solucionadas de manera no presencial. Además, estos datos apuntan que una persona tarda en tener una cita con un especialista entre 3 y 16 semanas de media. Dependiendo de la gravedad, un paciente espera entre 1 y 3 horas en ser atendido. A lo que hay que sumar el tiempo que se pierde en el desplazamiento a la visita a un médico, en muchos casos más de 90 minutos de media. El paciente ya es digital, de hecho a diario millones de personas hacen consultas médicas en google, pero solo el 40% se basan en fuentes fiables.

Ante este nuevo paradigma, Willis Towers Watson ha firmado un acuerdo con Elma con el objetivo de ofrecer soluciones que aporten valor a sus clientes y optimicen el sistema, también en relación a la salud. Gracias a esta alianza se facilitará a estos pacientes digitales un diagnóstico y solución de manera inmediata, flexible y eficiente. Una nueva apuesta por la tecnología, en este caso para la salud, que refleja el compromiso de la consultora por incorporar y ofrecer a sus clientes las soluciones más innovadoras, y refuerza su posición de referente mundial en programas de beneficios sociales para las organizaciones.

“En nuestro afán por incorporar las mejores soluciones y estrategias para nuestros clientes y sus trabajadores y teniendo en cuenta el entorno social - económico en el que nos encontramos, desde Willis Towers Watson hemos decidido apostar por la telemedicina como una herramienta que entendemos fundamental dentro de nuestra estrategia de gestión de programas de salud y bienestar. Estamos convencidos de que nuestro acuerdo con Elma nos va a permitir ofrecer a nuestros clientes un servicio que solo incorpora ventajas ya que, permite un fácil acceso a la atención médica para empleados y dependientes, mejora la productividad de los empleados al reducir los tiempos de espera, redirige la atención no urgente que actualmente se realiza por los usuarios en los servicios con mayor coste médico (urgencias de los hospitales) a una atención mucho más económica permitiendo así una eficiencia de costes y se puede incorporar como una extensión de una estrategia de salud en el lugar de trabajo.” Ha afirmado Ana Matarranz, Directora General en Willis Towers Watson.

Este servicio español de salud, a través de una herramienta digital, es una solución nativa móvil de nueva generación que incorpora inteligencia artificial, chat y servicio médico personalizado. Dispone de un cuadro de medicina general y de especialidades de pediatría, dermatología y ginecología. Tienen la misión de resolver, de forma rápida y cómoda desde el smartphone, cualquier duda médica en cualquier momento y a cualquier hora, sin invertir tiempo en desplazamientos que no sean necesarios. Este nuevo modelo de negocio mejora la calidad de la medicina aportando un valor añadido al usuario. Su sistema sofisticado de comunicación mediante la app médico-paciente, le posiciona como la solución de eHealth más completa en el mercado actual.

“La misión de Elma es ofrecer un servicio médico de calidad accesible a todo el mundo, en cualquier momento y lugar. La digitalización de la atención sanitaria no es una moda, ha venido para quedarse gracias a que sitúa al paciente en el centro de la toma de decisiones y le resuelve la principal problemática a la que se enfrenta cuando necesita acceder al sistema sanitario: los plazos de espera, desconocimiento sobre a qué médico acudir y su propia falta de tiempo. De esta forma, el cuidado de su salud es lo más eficiente posible en términos de cuidado y de tiempo invertido. Actualmente, el 70% de las consultas atendidas en remoto por el equipo médico de Elma han sido solucionadas sin la necesidad de que el paciente se desplazase presencialmente al centro médico. Willis Towers Watson es el mejor aliado que podíamos encontrar, gracias a esta alianza esperamos que nuestra aplicación esté al alcance de la mano de más 2 millones de usuarios en menos de 3 meses”, han afirmado Miguel Ángel Antón (CEO) y Albert Malagarriga (CMO), cofundadores de Elma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Valdemorillo acoge las creaciones de joyería con vidrio más innovadoras Los hitos de la canción francesa 60-70 sonarán en la Basílica de Santa María del Pi de Barcelona Los fundadores de We Are Knitters, entre los 30 jóvenes más influyentes de España Schneider Electric, presente en el Foro de enerTIC sobre el impacto del modelo de servicios digitales La Navidad llega a Eurowings