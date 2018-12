Atrys Health ganadora en los premios Small and MidCap Awards 2018 de la Comisión Europea Comunicae

viernes, 7 de diciembre de 2018, 12:20 h (CET) La compañía ha sido elegida como ganadora en la categoría 'Rising Star' debido a su comportamiento excepcional en el mercado. El jurado valora el potencial de crecimiento y la política de RSC de la compañía, así como la evolución bursátil y revalorización futura de la compañía Atrys Health, S.A., compañía que debutó como cotizada en el MAB en julio de 2016, se alzó ayer con el primer puesto en la categoría 'Rising Star' de los Small and MidCap Awards 2018, organizados por la Comisión Europea y cuya ceremonia tuvo lugar en Bruselas.

Este galardón se otorga a aquella empresa cotizada que durante el año 2018 ha destacado por ser un “actor excepcional” en el subgrupo de PYMES cotizadas con una capitalización de mercado de hasta 50 millones de euros. La valoración de los miembros del jurado se centra en el potencial de crecimiento del negocio, la atención de la compañía en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y la buena evolución bursátil de los candidatos junto con su potencial de revalorización futura del precio de sus acciones.

El presidente ejecutivo de la compañía, Santiago de Torres Sanahuja, que fue el encargado de recoger el galardón, afirmó que “Atrys Health es el resultado del trabajo de un equipo muy profesional y de alta excelencia, cuya motivación es mejorar el diagnóstico oncológico y de otras patologías a través de la innovación para obtener la mejor medicina de precisión”.

De Torres también agradeció su apoyo a los responsables del Mercado Alternativo Bursátil de España, ya que “nos han animado a continuar creciendo y creando valor a los accionistas”. El presidente de la compañía también hizo un reconocimiento expreso a sus accionistas “que creen en Atrys y nos acompañan en esta aventura”

Los European Small and Mid-Cap Awards son una iniciativa conjunta de la Comisión Europea, FESE (Federation of European Securities Exchanges) y European Issuers para ayudar a promover las mejores prácticas y animar a las PYMES europeas a acceder a los mercados de capitales para financiar su crecimiento.

La primera ceremonia de los premios fue organizada en 2013 por las asociaciones European Issuers y FESE a iniciativa del Directorio General para los Mercados Internos, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea. Estas dos asociaciones representan al conjunto de Mercados y compañías cotizadas de la UE.

Los premios tienen como objetivo mostrar la diversidad de los mercados europeos y dar visibilidad a las PYMES cotizadas con alta capacidad de crecimiento consideradas por la Comisión Europea como un actor crítico para favorecer la recuperación económica y alcanzar los objetivos de la UE de creación de puestos de trabajo.

Sobre Atrys Health

ATRYS es una compañía innovadora dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, que combina técnicas de diagnóstico de precisión en anatomía patológica y molecular y de diagnóstico por imagen online, a través de su propia plataforma tecnológica multi-especialidad, con nuevos tratamientos de radioterapia oncológica.

