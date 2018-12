Este Diziembre, se escribe con Z de Zoco Comunicae

viernes, 7 de diciembre de 2018, 12:48 h (CET) Más de 30 firmas de diseño inédito se reúnen en la edición Navideña de este popular market los fines de semana del 14-15-16 y 21-22-23 de diciembre en el Palacete Modernista de Torre Amat, en pleno corazón del barrio de Sarrià, Barcelona Shopping, Regalos exclusivos, buen rollito y mucho Espíritu Navideño.

Donde? Torre Amat – Palacete Modernista en pleno corazón de Sarrià

C/ Duquessa d’Orleans 9

Cuando? Hay 2 ediciones 1ª 14, 15 y 16 dic y 2ª 21, 22 y 23 dic

HORARIO: • Viernes de 15h a 20h • Sábado y domingo de 11h a 20h

La nueva cita contará con actividades especiales para las fechas, como un fantástico Papá Noel que entregará un regalito a cada niño a cambio de un deseo.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y las ganas de sorprender a esas personas especiales con los mejores regalos también. Ya es momento de ir pensando en las compras navideñas y Zoco Barcelona es el lugar idóneo para encontrar esos detalles únicos. Este popular market regresa a Barcelona para celebrar su edición más mágica del año los próximos días 14, 15 y 16 y 21, 22 y 23 en el espectacular Palacete Modernista de Torre Amat con diversas propuestas navideñas.

Más de 30 firmas de diseño inédito ofrecerán al público sus mejores creaciones en moda, accesorios, bisutería, decoración y gastronomía, y junto a ellas, el jardín de Torre Amat sorprenderá con un entrañable Papá Noel que aportará el toque Navideño al recinto.

La zona gastronómica a cargo de Petit Moll permitirá calentarnos el cuerpo y recuperar energías a base de delicatessen de lo más apetecibles. Y como novedad, Zoco Market contará con la asesora de imagen del evento que ofrecerá sesiones de maquillaje de forma totalmente gratuita,

Zoco Barcelona, www.zocobcn.es, contará en esta edición con una selección de marcas que van a sorprender a todos, porque son fechas para sorprender y Zoco lo pone fácil.

La Navidad además de ser un momento mágico, hace aflorar el lado más solidario de cada persona y aunque Zoco Barcelona lo hace en cada edición, en esta cita aún pone más hincapié en su Rincón Solidario. La Fundación Mitri, destinada a favorecer el bienestar de la sociedad peruana ofrecerá productos 100% artesanos del país con el fin de recaudar fondos para su causa. También estará presente Dolls4girls que realizan una labor impresionante entre los niños refugiados de Siria, y Streets of India apoyando y rescatando a todos los necesitados que viven en la calle en la India.

Con todo esto y más, el mejor Market Christmas Shopping de Barcelona ofrecerá una buena sesión de estilismo, también degustaciones de las delicias de Petit Moll y mucho más en un mágico lugar, la “Zoco Barcelona Christmas Edition”.

