Hyperloop y HHLA forman una empresa conjunta para resolver los desafíos de la industria naviera

viernes, 7 de diciembre de 2018, 12:52 h (CET)

viernes, 7 de diciembre de 2018, 12:52 h (CET) Hyperloop hoy la creación de una joint venture con Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA), el operador de terminales de contenedores líder en el Puerto de Hamburgo. La compañía se centrará en integrar las últimas innovaciones de movimiento de contenedores con la tecnología de Hyperloop en el puerto ferroviario más grande de Europa. Además, la nueva compañía llevará esta nueva tecnología a las empresas de puertos, transporte y logística de todo el mundo Esta nueva asociación empresarial desarrollará y comercializará el sistema de transporte de Hyperloop para las operaciones de contenedores en puertos marítimos y de navegación interior. El proyecto comenzará con un estudio sobre la conexión de Hyperloop basado en la carga desde una terminal de contenedores HHLA hasta los patios de contenedores ubicados más hacia el interior. Expandiendo así la capacidad del puerto, al mismo tiempo que reduce la congestión dentro del área del puerto y la ciudad, y disminuye la huella de carbono del puerto. Inicialmente, se planea la construcción de una estación de transferencia en una terminal HHLA en Hamburgo, que incluya una ruta de carga inicial de 100 metros junto con una cápsula de carga especial y un muelle de carga.

Durante muchas décadas, HHLA ha sido líder en innovaciones portuarias. A fines de la década de los noventa, la compañía fue la primera en introducir el GPS y las operaciones automatizadas de puertos. En 2001, fue uno de los primeros operadores de terminales en incorporar vehículos automáticos en las operaciones diarias, una innovación para otros puertos de todo el mundo. Con esta nueva asociación empresarial, HHLA continúa una tradición de innovación portuaria para dar servicio a los millones de contenedores que llegan anualmente.

"Con el sistema de Hyperloop, HHLA continúa con su objetivo de desarrollar un componente adicional de soluciones eficientes de movilidad logística en Alemania", ha afirmado Angela Titzrath, Presidenta de la Junta Ejecutiva de HHLA. "Como puerta de entrada al futuro, queremos emplear enfoques innovadores para contribuir a aliviar la presión sobre la infraestructura de transporte en el Puerto de Hamburgo y sus alrededores y utilizar las capacidades de nuestras instalaciones de una manera aún más eficiente".

"HHLA tiene una larga historia de innovación. Años antes, estamos hablando de vehículos de auto conducción, los contenedores se movieron de manera autónoma en Hamburgo", ha explicado Dirk Ahlborn, CEO y cofundador de HTT. "Juntos, desarrollaremos un sistema completo, que no solo se concentra en la velocidad y la eficiencia, sino que también tiene en cuenta los problemas de los puertos en las operaciones diarias".

"Junto con HHLA, esta empresa conjunta podrá desarrollar un producto comercial que cubra una necesidad de la industria portuaria", ha afirmado Bibop Gresta, presidente y cofundador de HTT. "Tenemos uno de los mejores socios posibles para llevar esto al mercado a nivel mundial".

Sobre HHLA

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) es una empresa líder en logística portuaria y de transporte en Europa. Con una red estrecha de terminales de contenedores en Hamburgo, Odessa y Tallin, excelentes conexiones interiores y centros intermodales conectados en Europa Central y Oriental, HHLA representa un centro logístico y digital a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda. Su modelo de negocio está basado en tecnologías innovadoras y está comprometido con la sostenibilidad.

Sobre HTT

Hyperloop Transportation Technologies Inc. (HTT) es una empresa innovadora de transporte y tecnología enfocada en el desarrollo de Hyperloop, un sistema que mueve personas y bienes a velocidades sin precedentes de manera segura, eficiente y sostenible. A través del uso de una tecnología única y patentada y un modelo de negocio avanzado de colaboración, innovación abierta y asociación integrada, HTT está creando y licenciando tecnologías.

Fundada en 2013, HTT es un equipo global compuesto por más de 800 ingenieros y creativos en 52 equipos multidisciplinarios, con 40 socios corporativos y universitarios. Con sede en Los Ángeles, HTT tiene oficinas en Abu Dabi y Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Bratislava, Eslovaquia; Toulouse, Francia; y Barcelona, España. HTT ha firmado acuerdos en California, Eslovaquia, Abu Dabi, la República Checa, Francia, Indonesia, Corea, Brasil y ahora Ucrania.

HTT está liderado por los cofundadores Dirk Ahlborn (CEO) y Bibob Gresta (presidente) y un equipo directivo de empresarios y profesionales experimentados.

